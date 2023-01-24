Изменились правила начисления зарплаты: Кому заплатят меньше, а кому больше Работники начали получать зарплату по новым правилам. Как изменятся суммы начислений? Кому повысят зарплату и на сколько? 23 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Работникам начали перечислять зарплату по-новому. Это касается, в частности, размера аванса и основной части оклада. Изменения связаны с реформой налогового законодательства. Дело в том, что раньше НДФЛ выплачивался не позднее первых чисел следующего месяца и его не удерживали с аванса. Теперь единый срок уплаты налогов — не позднее 28-го числа каждого месяца. НДФЛ будут выплачивать в том числе и с авансового платежа.

Кроме того, оплата труда исчисляется по фактически отработанному времени. Получается, что в январе аванс будет меньше, так как рабочих дней было мало из-за длинных праздников. При этом общая сумма зарплаты не изменится. Если аванс стал меньше, то выплата в конце месяца будет больше.

— Подобные нововведения — результат гармонизации действующей редакции Налогового кодекса РФ. Законодатели систематично продвигают идеи, которые и были положены в основу данного изменения. Во-первых, это желание сделать поступления в государственный бюджет более частыми и систематичными. Так можно обеспечить большую гибкость в распределении денег в случае наступления непредвиденных экономических кризисов. Во-вторых, это желание привести действующее законодательство в соответствие правилу "получение дохода влечёт за собой наступление налоговых последствий". Ранее действующие нормы выбивались из общей стройной логики налогового законодательства. Они позволяли уплачивать НДФЛ один раз в месяц, при том что работнику заработная плата выплачивается за аналогичный период дважды. Теперь этого несоответствия не будет, — пояснил юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы "Совет" Тимур Фатыхов.

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Появились и другие изменения в трудовой сфере. В частности, с 1 января начала действовать программа, согласно которой медицинские работники, задействованные в реализации обязательного медицинского страхования (ОМС), будут получать дополнительные социальные выплаты.

— Размер ежемесячной выплаты составит от 4500 до 18 500 рублей в зависимости от занимаемой должности и квалификации. Работники, имеющие статус заслуженного работника Следственного комитета РФ или Прокуратуры РФ, с января 2023 года получили ежемесячную надбавку в размере 10% должностного оклада. Размер МРОТ был увеличен и с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. С 1 марта вводятся новые и обновляются некоторые старые профессиональные стандарты. Нововведения касаются сферы машиностроения и металлургии. Они направлены на модернизацию существующих методов и постепенный переход к замещению иностранного производства, — добавил Тимур Фатыхов.

Если у работника возникли вопросы по начислению заработной платы, то надо сразу же уточнить их в бухгалтерии. Могут быть ошибки. Обычно их удаётся решить на месте, но в некоторых случаях дело доходит до суда.

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— Когда заработная плата не выплачена совсем или выплачена не полностью, есть несколько способов защиты своих прав. Первый — так называемая самозащита. В соответствии со статьёй 142 ТК РФ при задержке выплаты на срок более 15 дней сотрудник имеет право приостановить работу до тех пор, пока не получит деньги. Разумеется, известив работодателя в письменной форме. Однако здесь надо действовать осторожно, соблюдая все формальности. Иначе работодатель может попытаться выставить поведение сотрудника как прогул и уволить его одним днём, составив комиссионный акт об отсутствии последнего на рабочем месте. Чтобы правильно уведомить работодателя, необходимо отправить соответствующее извещение почтой на его юридический адрес (обязательно с описью вложения), а также продублировать извещение в канцелярии или у секретаря под штамп, — объяснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Второй способ защиты, по словам юриста, — это обращение в Государственную инспекцию труда (Роструд). Оно обязательно должно быть в письменной форме. Лучше также продублировать письмо почтой и отнести лично в соответствующий отдел Роструда. Для большей убедительности стоит продублировать жалобу в прокуратуру. Но надо понимать, что жалоба должна иметь под собой реальные основания, а факт невыплаты зарплаты обязан подтверждаться документами. Устные показания свидетелей здесь не помогут. Поэтому если у работника серая зарплата и не выплачивается её чёрная часть, то у Роструда не будет законных оснований предпринимать каких-либо действий.

— Даже если работодателя привлекут к ответственности трудовой инспекцией за нарушения, это не значит, что сотрудникам сразу же автоматически выплатят задолженность. Для того чтобы получить свои деньги, придётся обращаться в суд. Также помимо выплаты причитающейся суммы можно требовать проценты за пользование денежными средствами в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в день (ст. 236 ГК РФ), — резюмировал Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева