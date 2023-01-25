Всё больше застройщиков переходят на алюминиевую проводку 25 января, 09:13 Обложка © ТАСС / Круглякова Марина

Законы физики и законы рынка

С ноября 2017 года в России вновь после длительного перерыва разрешили использование алюминиевых сплавов в электропроводке зданий и сооружений. Случилось это после разработки, испытаний и начала выпуска на мощностях РУСАЛа алюминиевого сплава так называемой 8-й серии, соответствующего всем современным требованиям к техническим характеристикам и нормам безопасности. Естественно, производители нового продукта в унисон говорят о его преимуществах перед традиционным медным проводом.

Тонкости искусства

Антон Соколовский работает инженером-энергетиком компании "Главстрой регионы". В его профессиональном багаже — разработка проектов энергосистем таких знаковых объектов Москвы, как отель Four Seasons, башня "Меркурий" (Москва-Сити), стадион "Динамо" и Северный речной вокзал.

Фото © ТАСС / Круглякова Марина

Его базовый постулат звучит так: "Нет никакой разницы, по каким проводам идёт ток — медным или алюминиевым, — ведь законы физики для всех одинаковы". Но у алюминия есть неоспоримые ценовые преимущества, к тому же он легче меди. "Задача любого застройщика — минимизировать издержки, — говорит Антон. — Алюминий позволяет эту задачу решить, так как он гораздо дешевле меди. А об экономическом эффекте думают в первую очередь. Приведу пример. Вот сравните алюминиевый силовой кабель АсВВГнг(А)-LS с сечением 3x4 мм и медный ВВГнг(А)-LS с меньшим сечением 3x2,5 мм — медный кабель с меньшим сечением в среднем стоит вдвое дороже алюминиевого с большим. Соответственно, чем выше сечение токопроводящих жил кабеля, тем заметнее разница в цене между алюминиевыми сплавами и медью".

Именно поэтому застройщики всё чаще переходят с медных на кабели из алюминиевых сплавов. Этот процесс облегчает то, что при соблюдении всех строительных норм монтаж и эксплуатация алюминиевой проводки ничем не отличаются от медной. Не нужно специально штробить стены, не требуются какие бы то ни было дополнительные материалы — всё аналогично. "Важно отметить, что и трудозатраты, и стоимость работ по прокладке кабеля останутся прежними, так как они не зависят от материала токопроводящей жилы. Впрочем, так же, как и размер кабельных лотков и диаметр гофры", — подчёркивает Соколовский.

Конечно, есть свои профессиональные тонкости. Например, необходимо всегда помнить, что медь и алюминий друг с другом несовместимы. Поэтому при необходимости соединения таких проводов, говорит Антон, во избежание гальванической пары необходимо помещать между ними инертный материал. Чаще всего достаточно лужения, то есть покрытия переходных пластин либо самих шин оловом. Также на рынке для этих целей есть лужёные медные и алюминиевые наконечники. Ещё можно использовать строительно-монтажные клеммы с контактной пастой для предотвращения окисления алюминия.

Про техникумы и диммеры

И это не единственное, что нужно знать специалисту, начинающему работать с алюминиевой проводкой. Проблема в том, что сейчас подготовка электриков в специализированных учебных заведениях, к сожалению, не учитывает происходящую алюминиевую революцию. Научиться работать с новым продуктом, как говорит Соколовский, можно "только в полях", то есть непосредственно на объектах, где эти технологии применяются. Задача подготовки технических специалистов для работы с алюминием "стоит остро", замечает он.

Так или иначе, но отрасль справится с этой проблемой — изменением учебных программ в техникумах или через запуск курсов переподготовки. Остановить движение в сторону алюминия невозможно.

Но уже сейчас наметилось решение, позволяющее сделать переход с меди на алюминий более удобным для специалистов способом. Это универсальные электроустановочные изделия, подходящие как для традиционной проводки, так и для алюминия. Электроустановочные изделия предназначены для установки под посадочные места, где планируется их последующая эксплуатация. К ним относятся различные виды розеток, всевозможные разъёмы, выключатели, диммеры, а также фурнитура к ним.

По словам Соколовского, "дефицита универсальных электроустановочных изделий на сегодняшний день нет. Дело в том, что данный вид изделий освоен крупнейшими российскими производителями, а их продукция доступна в любом регионе страны — в торговых точках федеральных и региональных дистрибьюторов".

Фото © ТАСС / Круглякова Марина

Наш собеседник также отмечает, что локализовано не только производство этих изделий, но и самих алюминиевых проводов. Он говорит: "Главстрой" уже давно работает над оптимизацией инженерных решений, делая упор на импортозамещение в электротехнике. Мы пользуемся отечественной продукцией, которая, поверьте, ничем не уступает импортным аналогам".

Он прогнозирует ускорение перехода на алюминий в проводке. Ведь к этому процессу присоединяется всё больше крупных застройщиков. "Например, в ЖК "Столичный" и ЖК "Героев" вся электропроводка сделана из алюминиевых сплавов, — говорит Антон Соколовский. — И другие застройщики также уже применяют алюминиевые кабели для стояков и мест общего пользования". И тут главное — не отстать.

Авторы Валерия Мишина