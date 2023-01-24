Каких тем коснулся президент России на совещании о внутреннем туризме Владимир Путин обсудил с членами правительства вопросы внутреннего туризма, труд учителей и рост благосостояния на новых территориях. 24 января, 19:17 Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. В этот раз обсуждалось развитие внутреннего туризма. Были также рассмотрены другие вопросы.

Касаясь основной темы совещания, Владимир Путин отметил, что развитие туризма имеет мультипликационный эффект, поскольку даёт толчок развитию не только смежных отраслей, но и всей экономики страны в целом — прежде всего в сферах строительства и услуг, а также стимулирует производство различных товаров. Важное значение развитие туристической отрасли имеет и в социальном плане, что напрямую влияет на уровень жизни граждан.

— Вопрос, который мы рассматриваем, очень важен и с экономической, и с социальной точки зрения. И с точки зрения здравоохранения, так как полноценный летний отдых сказывается благоприятно на здоровье граждан, особенно на детях, а совместный семейный отдых укрепляет семью. Это комплексный вопрос, и думаю, что мы правильно сделали, что сегодня на него обратили внимание, — отметил президент.

Однако перед тем, как перейти к основному вопросу совещания, глава государства остановился на теме развития образования.

— Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчётливо, ясно осознаём роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависят устойчивость, стабильность и будущее нашего государства, — пояснил он особое внимание к этой теме.

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Президент подчеркнул необходимость последовательно повышать престиж педагогического труда и уделять первостепенное внимание воспитанию молодого поколения.

— У нас за последние два года приём в вузы по педагогическим специальностям растёт. За последние два года рост составил примерно 10 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что популярность профессии педагога, учителя растёт. Нужно сделать всё для того, чтобы поддержать этот позитивный тренд, работая по всем направлениям, о которых мы хорошо знаем, — сказал он.

Не осталась без внимания и ситуация на новых территориях, вошедших в состав России.

Владимир Путин особое внимание уделил вопросу повышения уровня жизни граждан на этих территориях. Он подчеркнул, что все необходимые ресурсы для этого имеются и работу эту необходимо провести незамедлительно и в кратчайшие сроки, и отметил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

— У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов. Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений, для того чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января, — поручил он.

Авторы Владимир Павлов