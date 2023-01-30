Как живёт семья миллиардера из сети лабораторий "Инвитро", поддерживающая оппозиционеров и Украину Среди инвесторов известной в России сети лабораторий "Инвитро" есть фонд, который может быть связан с военными США. Семья основателя сети Александра Островского покинула Россию и поддерживает Украину. 29 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © invitro.ru, © Shutterstock

— В России много иностранных лабораторий, например "Инвитро", которых мы допустили к изучению биоматериала наших сограждан. Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж. Расшифровка генома откроет огромные перспективы для нанесения вреда. Речь — о генетическом оружии, — предупреждал ещё в 2017 году депутат Госдумы 12-го созыва Геннадий Онищенко.

Вскоре был принят закон "О биологической безопасности в РФ". Лайф недавно публиковал расследование о том, как биоматериалы россиян передаются в США. Фигуранты дела тесно связаны с "Ин Витро" — функционирующей с девяностых мелкой сетью медцентров. Не исключено, что и за этой сетью могут стоять владельцы "Инвитро".

Почему "Инвитро" называют иностранной компанией

"Инвитро" — это крупнейший медицинский холдинг России, специализирующийся на лабораторной диагностике: свыше 14 тысяч сотрудников, до 200 тысяч тестов в день, более 1500 научных, клинических и ветеринарных центров. Согласно базе СПАРК, суммарная выручка всех структур превысила 46 миллиардов рублей по итогам 2021 года, и это не считая роялти, которые выплачивают два десятка партнёров, работающих по франшизе.

Лаборатории "Инвитро" встречаются на каждом шагу в Москве. Фото © Shutterstock

100% доли "Инвитро" принадлежит кипрскому офшору Invitro Holding ltd. Кто им владеет и в каких пропорциях, неизвестно. По информации деловой прессы, пакетом акций (через дочернюю компанию Russia Partners) может владеть американский непубличный фонд Siguler Guff & Company. Основателем фонда является Джордж Сигулер. Он аналитик по гибридным войнам в RAND Corporation (исследовательский центр, который работает по заказам Минобороны и других ведомств США), член правления Фонда Карнеги, советник в Международном валютном фонде. При президенте Рональде Рейгане в разгар холодной войны Сигулер возглавлял штаб Министерства здравоохранения Америки.

Один из возможных инвесторов "Инвитро" — фонд под управлением Джорджа Сигулера. Фото © nvdaily.ru

Как появилась компания "Инвитро"

На заре девяностых реаниматологи НМИЦ имени Бурденко Александр Островский и Владимир Куликовский стали торговать медицинскими расходниками и оборудованием. Фирму они зарегистрировали на территории института в одном из корпусов. Так сложилась снабжающая российские клиники компания ОМБ. В неё вложился, став третьим компаньоном, инвестор Валентин Дороничев. Согласно базе СПАРК, по итогам позапрошлого года компания ОМБ принесла свыше 5 млрд рублей выручки. Островский и Дороничев до сих пор её бенефициары, а вот Куликовский передал свою долю родственникам.







В 1993 году, будучи уже преуспевающим бизнесменом, Александр Островский познакомился на выставке в Дюссельдорфе с учёным Алексеем Мошкиным, заведовавшим лабораторией анализов в Институте нейрохирургии. Мошкин предложил запустить собственную сеть лабораторий. Островский поддержал идею и нашёл инвесторов — своих же компаньонов по ОМБ. Так появилась сеть "Инвитро". В середине нулевых, когда бизнес набрал обороты, Мошкин продал свою долю, чтобы "посвятить себя науке". В составе учредителей его сменила Марина Полонская, на тот момент главный бухгалтер российского филиала "Рош" — крупнейшего фармацевтического концерна, принадлежащего американскому капиталу.

В начале десятых годов "Инвитро" переписали на кипрский офшор, а информацию о его собственниках закрыли.

Про Марину Полонскую информации нет, кроме того что ей 74 года и она прописана в сталинке в Тверском районе Москвы.

Семья Владимира Куликовского сейчас развивает небольшую судоверфь в Люберцах, где производят яхты "Сириус". У Куликовских особняк в Малаховке, двушка в Химках и две трёшки в Москве.

Как семья Александра Островского поддерживает Украину

Александр Островский — лицо сети лабораторий "Инвитро". Сейчас у него много дел в Нью-Йорке, где зарегистрирована его новая компания Vivax Bio. Она занимается поиском инвестиций на такие проекты, как биопринтинг и выращивание мяса на земле.

Летом прошлого года Островский вступил в телеграм-группы "Черногория: налоги/ВНЖ/фирмы/легализация" и "Черногория: Юридические вопросы". Возможно, он планирует переехать.

Мать детей Островского, Наталья Музычкина, родилась в СССР, жила в Америке и осела в Латвии. Лет десять назад она купила в историческом центре Риги у Каменного моста помещение, где открыла Музей моды. Ещё у неё есть двухуровневая квартира возле церкви Святого Петра. Тёзка Музычкиной регистрировала хорватскую фирму "Полисандер" для покупки недвижимости в старинном городе Ровинь на Адриатическом море.

Наталья Музычкина дружила с историком моды Александром Васильевым. Фото © fashionmuseumriga.lv

Музычкина поддерживает проукраинские фестивали и петиции, а российские власти называет преступниками. В Риге с ней живёт младшая дочь Островского, Полина. Но чаще девушка находится в пригороде Лондона, где учится в театральном колледже Rose Bruford.

Судя по соцсетям, когда началась СВО, к Наталье Музычкиной из Москвы переехали ещё два члена семьи Островского: старшая дочь Мария и зять.

Мария Островская — невролог из московской РДКБ и бизнесвумен, развивающая производство одежды для врачей "Юни Докс" с выручкой 50–65 млн рублей в год. Мария тиражирует антироссийскую пропаганду, в комментариях под которой украинцы оскорбляют русских. Когда один форумчанин напомнил Островской, что ВСУ уже восемь лет проводят карательные операции в Донбассе, она заблокировала его.

Зять Островского, хирург из ГКБ № 52 Александр Ванюков, — убеждённый навальнист, собирающий подписи в защиту кумира. Недавно он выходил в эфир бежавшего из страны оппозиционера Леонида Волкова*. На многих фотографиях Ванюков в соцсетях красуется с украинским флагом. В постах рассказывает, насколько в Латвии всё лучше, чем в России. Родину называет "страной без любви", сограждан — "людьми без сердца". Подобные публикации на его странице появляются почти каждый день.

С гендиректором "Инвитро" Островским у зятя общее предприятие — клиники "Знакомый доктор" с выручкой 60–80 млн рублей в год. Раньше Ванюков был совладельцем компании "Геномикс", запатентовавшей слоган "Опишем ваш ДНК-портрет".

Сам Островский владеет особняком и 20 сотками в элитном коттеджном посёлке "Белая гора" на Новорижском шоссе между глухим лесом и берёзовой рощей. Там есть всё для комфортной загородной жизни. Цены соответствующие — около 100 млн рублей за домовладение.

Островский нарушает ПДД и не уплачивает вовремя штрафы. Судебные приставы искали его по трём адресам: на улице 1812 года, на Ленинском и Кутузовском проспектах. Суммарная стоимость этого жилья приближается к ста миллионам.

Кто такой Валентин Дороничев

Валентин Дороничев, похоже, сыграл роль бизнес-ангела для компании "Инвитро": нашёл первичные инвестиции, познакомил с нужными людьми, вложился сам. Он учился в Российском университете транспорта и Высшей школе экономики. Основал инвестфонд Medme. Согласно испанской базе юрлиц, занимается строительством в Жироне. По данным Лайфа, он и его дети могут иметь гражданство Испании. В настоящий момент, если судить по соцсетям, Валентин Дороничев живёт в Дубае.

В историческом доме на Малой Молчановке у Дороничевых апартаменты площадью 220 квадратов. Фото © "Яндекс.Карты"

У семьи Дороничева дорогостоящая недвижимость в Москве: студия в сталинке в Глубоком переулке (до 35 млн рублей), хоромы в историческом особняке на Малой Молчановке (до 250 млн), особняк в истринском посёлке Снегири (до 100 млн) и апартаменты в ЖК бизнес-класса "Смоленская застава" (около 100 млн).

"Инвитро" сменит владельцев?

Недавно профильные издания сообщили, что у "Инвитро" могут смениться владельцы. Среди возможных покупателей называлась Kismet Capital Group. Сделку оценивают в 70–80 млрд рублей. Александр Островский, комментируя ситуацию, был краток: мол, лично в переговорах не участвует и намерен остаться в холдинге.

* Включён в перечень террористов и экстремистов.

Почему семья основателя "Инвитро" критикует власти России? 0 Деньги создали иллюзию, что они могут делать что хотят Они хотят таким образом услужить Западу и Украине Они больше не связывают своё будущее с Россией

Авторы Егор Пережогин