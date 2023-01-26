Массовая драка подростков из-за вейпа в Перми попала на видео

В Перми подростки устроили массовую драку. Причиной кровавой потасовки оказалась электронная сигарета, сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления МВД.

Массовая драка подростков в Перми. Видео © LIFE

Сам конфликт произошёл на парковке торгового центра возле "Леруа Мерлен" в Индустриальном районе. В ролике видно, что толпа школьников жёстко пинает ногами сначала одного сверстника, а затем другого. При этом они требуют от ребят отдать им поды — курительные устройства, которые состоят из аккумулятора и картриджа. Один мальчик — жертва жестокости школьников — лежит и плачет от побоев, из его рта идёт кровь, а другой закрывается руками, сидя на земле.

По данным регионального управления МВД, 21 января правоохранители получили сообщение из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудники отдела ПДН организовали проверку, в ходе которой и узнали о драке. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются личности участников конфликта. Кстати, одного из них уже нашли.