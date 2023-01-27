Капкан для кошелька: Где становится опасно держать сбережения В феврале ожидается несколько непростых событий на финансовых рынках. При этом те вложения, которые всегда считались самыми выгодными, сейчас оказываются опасными. Откуда пора забирать сбережения? 26 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Куда будет опасно вкладывать деньги

Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", рассказал о новых трендах в инвестициях. В частности, одним из самых проблемных активов становится недвижимость. Причём во всём мире.

— Неважно, есть у вас квартира в России или дача за рубежом, — скорее всего, их стоимость продолжит падать. Более двух лет рынки накачивались деньгами, и сейчас идёт большой разворот ипотечных ставок и программ. Кто покупал инвестиционную недвижимость на самом пике, уже оказались в ловушке: цены падали почти весь год. Даже если это арендное жильё, доходы от него сейчас меньше, чем потери в цене за целый год. Остывание рынка может быть затяжным. Если у вас не один объект недвижимости, а несколько, имеет смысл его продать, чтобы не провалиться в ещё больший минус на несколько лет. И переложиться во что-то более спокойное, — считает Валерий Емельянов.

Ещё одна сомнительная идея для инвестиций, по его мнению, это криптовалюты. Они, наоборот, резко поднялись за последнее время. Даже сильнее, чем китайские акции, которые в среднем за три месяца увеличились на 50% от недавнего дна. Биткоин ещё не самый перегретый вариант (он подорожал на 45% с ноября). Есть акции США с привязкой к криптовалютам, которые поднялись более чем на 100% за месяц.

— Многие из них торгуются в России. И вот оттуда точно пора выходить. В российских акциях аналогом мемных акций, которые высоко летают, но так же сильно оттуда падают, считают бумаги третьего эшелона. Там сейчас тоже неспокойно. Вернее, избыток эйфории на пустом месте. Есть примеры роста до 200% за месяц в никому не известных фишках. Есть по 200–500% за несколько месяцев. Это нездоровая ситуация. Кто-то сильно потеряет на этих акциях, когда рынок пойдёт на очередную коррекцию, — предупредил Валерий Емельянов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что сейчас практически все активы становятся рискованными. Если инвестор не готов брать на себя риски, то для него остаётся один вариант — банковский вклад. Если соблюдать риск-менеджмент, то можно вкладываться в любые ликвидные активы сроком инвестирования на три-пять лет. Большой инвестиционный горизонт поможет сохранить спокойствие и сбережения.

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По его словам, государственные и корпоративные облигации тоже сейчас рискованные. Можно купить, но продать раньше погашения без убытка может не получиться. А при высокой инфляции финансовый результат окажется без прибыли. Тут можно составлять такой портфель: часть сбережений вложить в облигации (40%), в валюту (10%), акции (30%), металлы (5%) и криптовалюту (15%).

— Рынок акций представляет собой, безусловно, более рисковый инструмент для вложения сбережений. Однако и потенциальная доходность на нём может быть выше. На российском рынке акций сильных негативных движений не наблюдалось с конца сентября прошлого года, за это время индекс Мосбиржи полной доходности вырос более чем на 20%, — рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Сейчас и в нашей стране, и в мире в целом растут риски рецессии, замедления роста экономики. А это означает, что акции компаний будут приносить меньше прибыли. Поэтому стоит сократить их долю в своём портфеле, оставить бумаги наиболее крупных и стабильных эмитентов, приобретать ОФЗ (выплаты по гособлигациям гарантированы государством). Такую рекомендацию дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— В периоды нестабильности основной риск — это не получить прибыль, а понести убытки. С этой точки зрения наиболее рискованными вложениями сейчас можно считать криптовалюты. Крипторынок находится в стадии сильного падения, а восстановление стоимости биткоина и других монет прогнозируется в течение нескольких лет, не раньше. Тем более что ситуация отягощается общим падением доверия инвесторов к рынку, почему и происходит отток средств из крипты. На втором месте по степени риска — акции. Поскольку вложения в иностранные бумаги сейчас в принципе не стоит рассматривать (из-за санкций и рисков вообще всё потерять), то даже инвестиции в отечественные бумаги сложно прогнозировать с точки зрения доходности, — предупредил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Каких событий ждут на финансовых рынках и на что они повлияют

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал самые важные события в феврале, которые могут менять настроения участников рынка на мировых биржах, включая локальный валютный рынок.

Так, 1 февраля состоится встреча министров ОПЕК+ и заседание ФРС США с последующей пресс-конференцией. Встреча ОПЕК повлияет больше на нефть и сырьевые валюты (канадский, новозеландский доллар). 3 февраля — публикация отчёта по рынку труда в США за январь. Он оказывает сильное влияние на валютные пары с долларом.

5-го числа вступит в силу эмбарго на нефтепродукты. Пока никто не знает, как будет работать механизм потолка на нефть и как он отразится на ценах после 5 февраля.

6 февраля завершится продажа валюты по бюджетному правилу. Рубль вновь окажется под давлением из-за дефицита бюджета.

10 февраля будет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. При принятии решения для ЦБ важны показатели инфляции. Сейчас кардинальных изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. Годовая инфляция может замедлиться во втором квартале 2023 года на фоне ухода из расчёта высокой базы марта 2022 года, когда цены взлетели вдвое. 20 февраля ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

— Все ждут разворота или хотя бы стабилизации ставки ФРС в США. Это позволит рынкам акций продолжить расти. Но одновременно нависает новая история с потолком госдолга. Если политическая возня вокруг бюджетных расходов в США затянется, то мы всё чаще будем слышать в новостях прогнозы про дефолт Америки, падение рейтингов и прочие страшилки. Скорее всего, они не реализуются. Но держателям акций и облигаций будет нервно. Они могут снова сходить на большую коррекцию, прежде чем рынки вернутся к нормальной жизни. Это в равной мере касается акций США, Китая и России. Они все чувствительны к состоянию экономики США, положению доллара и глобальному спросу на инвестиционные активы, — рассказал Валерий Емельянов.

По его мнению, рискованно оставлять сбережения в акциях нефтяных компаний. В целом же аналитик рекомендует переложиться в валютные активы: облигации с привязкой к доллару и евро, облигации в юанях, акции зарубежных нефтяных компаний (Китай, Европа, США), голубые фишки других отраслей РФ и других стран или хотя бы в золото. Оно послужит аналогом вложений в валюту.

— Есть вариант купить пифы, но здесь опять же нужно понимать, что финансовый результат может быть разным и гарантировать что-то нельзя. Надо постоянно следить за конъюнктурой, поэтому в фондовый рынок обычно вкладывают какую-то часть своих сбережений, которыми люди готовы рисковать. Точно не стоит заниматься торговлей на рынке "Форекс", потому что это очень рискованная вещь, — предупредил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Авторы Нина Важдаева