"Космический Франкенштейн": В космосе нашли "звезду-зомби" и не могут понять, что она собой представляет Проблема в том, что взрыв сверхновой звезды выглядит совершенно не так. По крайней мере, до сих пор астрономы ничего подобного не видели. 29 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Удивительный объект сфотографировала Национальная обсерватория Китт-Пик в американском штате Аризона. Невооружённым глазом его, конечно, не видно. Источник загадочной вспышки находится на расстоянии 7,5 тысячи световых лет в созвездии Кассиопеи, её главные звёзды, как известно, образуют на ночном небе перевёрнутую букву М или английскую W. Так вот, по левую сторону от "буквы" и случилось это нечто.

Туманность Pa 30 в созвездии Кассиопеи. Фото © nature.com / Dartmouth College / Robert Fesen

Я работал с остатками сверхновых 30 лет и никогда не видел ничего подобного Роберт Фезен Астроном Дартмутского колледжа (США)

Что такое взрыв сверхновой звезды

Это на самом деле, можно сказать, смерть сверхстарой звезды. Но для астрономов нет понятия смерти, есть просто завершение цикла. Какая-то массивная звезда (должна быть в несколько раз тяжелее Солнца) "перегорела", то есть выработала всё своё термоядерное топливо, которым в основном является водород. Непосредственно реактор внутри звезды находится в ядре. И именно термоядерные процессы не дают ему сжиматься под действием собственной гравитации. Когда топлива больше нет, коллапс уже ничто не сдерживает. Ядро сжимается, жутко нагревается, нагретую мантию звезды разносит до невероятных размеров, звезда делается красным гигантом, а потом мантия сбрасывается в окружающее пространство — происходит великолепная вспышка.

Вспышка сверхновой звезды. © giphy.com

Что остаётся после взрыва сверхновой

Так вот, почему запечатлённый аризонским телескопом "фейерверк" не подходит под определение стандартной вспышки сверхновой. Во-первых, по внешнему виду. У нормальной умирающей звезды вещество разлетается в разные стороны вовсе не такими нитями, а равномерно и в итоге создаёт живописное облако. Классический пример — Крабовидная туманность. Кстати, учёные пришли к выводу, что она возникла в результате взрыва сверхновой в 1054 году. На Руси в тот год умер Ярослав Мудрый. В центре туманности осталась нейтронная звезда (её второе название — пульсар), по сути, это бывшее ядро взорвавшегося светила. Отработавший своё космический термоядерный реактор.

Крабовидная туманность. Фото © Shutterstock

Во-вторых, как правило, взрыв сверхновой звезды длится недолго — несколько дней или, скажем, пару недель. Зато его видно из любой части галактики. А в данном случае ситуация выглядит абсолютно не так.

Что видели древние астрономы

Дело в том, что этот объект считают последствием события, которое наблюдали в созвездии Кассиопеи в начале августа 1181 года китайские и японские астрономы. То есть, может быть, многие другие тоже прекрасно видели, но до наших дней дошли только описания восточных учёных. То, что видели, они назвали "звездой-гостьей": она внезапно появилась в небе и была чуть ли не ярче самой Веги. Как минимум сравнима по яркости с блуждающей звездой, которая спустя столетия оказалась планетой Сатурн. И так продолжалось, согласно историческим свидетельствам, 185 дней (полгода). А потом она исчезла, то есть стала не видна невооружённым глазом.

Астрономы полагают, что это тоже был взрыв сверхновой, но до недавних пор они тщетно разыскивали в небе туманность, которую с уверенностью можно было бы назвать остатком вспышки 850-летней давности. Так вот, теперь "фейерверк" — главный кандидат на роль того самого объекта. Туманность записана как Pa 130, обнаружена в 2013 году, а спустя пять лет удалось разглядеть в её центре очень голубую, а значит, очень горячую звёздочку, которая на самом деле светит примерно в 36 тысяч раз ярче Солнца, просто она очень далеко.

Загадка туманности в созвездии Кассиопеи

Массой она в полтора раза больше Солнца. Это соответствует массе пульсара, но звезда не пульсирует, то есть не испускает ритмичных радиосигналов, как это делают нейтронные звёзды. А для белого карлика она слишком велика. Белый карлик — это то, что остаётся после смерти такой звезды, как Солнце. И обычно это скромное звёздное ядро по массе примерно в половину Солнца или около того. Во всяком случае, уж никак не полтора Солнца.

Меж тем её звёздный ветер, то есть поток идущей от неё радиации, несётся с совершенно неслыханной скоростью — 16 тысяч километров с секунду. Это, к слову, примерно 5% скорости света. И это раза в четыре быстрее того звёздного ветра, который привыкли наблюдать где бы то ни было в космосе.

У звёзд просто не бывает ветров со скоростью 16 тысяч километров в секунду Роберт Фезен Астроном Дартмутского колледжа (США)

В свете всего вышеизложенного и возникает резонный вопрос о том, что же это, собственно говоря, такое. И самый убедительный вариант объяснения — это столкнулись два белых карлика. То есть произошёл не совсем взрыв сверхновой, потому что это не то прощальное шоу, которое устраивает умирающая звезда. Два мёртвых небольших звёздных ядра встретились и слились воедино, устроив вот такой "салют". При этом в разные стороны разлетелась примерно половина их общей массы, а не основная часть, как при обычном взрыве сверхновой.

Как объясняют астрономы, получившаяся таким образом уже довольно массивная звезда вроде бы и мёртвая в смысле термоядерного топлива, но выглядит как живая. "Звезда-зомби", шутят учёные. Впрочем, они убеждены, что в таком виде она продержится (по космическим меркам) очень недолго — какие-нибудь несчастные десять тысяч лет. Для сравнения: Солнцу 4,5 миллиарда лет, оно благополучно проживёт ещё столько же. Звезда в центре "фейерверка" сейчас коллапсирует и в конце концов сожмётся в нейтронную, которая по размерам может быть примерно с Москву или какой-нибудь другой большой город.

Авторы Адель Романенкова