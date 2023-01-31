Все подумали: "НЛО": Что за странный объект в виде галактики засняли в небе над Гавайями Астрономы говорят, такие спирали всё чаще возникают на небосводе над Тихим океаном. 30 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Объект засняла камера телескопа "Субару" Национальной астрономической обсерватории Японии, которая работает на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа на высоте более четырёх километров над уровнем моря. Вообще, этот вулкан для астрономии — одно из любимейших мест для наблюдений. Там расположено больше десятка обсерваторий.

Так вот, в поле зрения "Субару" 18 января 2023 года попал довольно крупный и яркий объект, он медленно проплывал по небу и при этом постепенно менял свой внешний вид. Незадолго перед исчезновением он принял изящную форму, очень похожую на галактическую спираль. Рукава этой "галактики" понемногу становились всё шире, а потом рассеялись, и объект плавно как бы растворился в ночном небе. На видео ниже — таймлапс, то есть воспроизведение ускорено во много раз.

На самом деле подобное зрелище уже далеко не в первый и не во второй раз замечают над Тихим океаном. Астрономы заверили, что это одно из тех космических шоу, которые устраивает Илон Маск. А конкретно — ракетная ступень Falcon 9. Как раз 18 января она запустила в космос спутник GPS для космических сил США.

Как именно получается такая "галактика"? Через две-три минуты после старта первая ступень Falcon 9, как известно, отделяется на высоте 70 километров и возвращается вертикально на Землю, тормозя собственными двигателями. Вторая же ступень включает свой движок и поднимает полезный груз на нужную высоту, где этот полезный груз снимается с корабля, разворачивается и начинает работу. В данном случае это произошло на высоте 4 тысяч 300 километров. Спутник в итоге займёт орбиту, расположенную на высоте 20 тысяч километров. А сделавшая своё дело вторая ступень должна войти обратно в атмосферу. И она полностью не сгорает. Её судьба — найти вечный покой на дне Тихого океана. Там есть целое космическое кладбище.

Так вот, в SpaceX позаботились в том, чтобы эта ступень не падала в воду вместе с неизрасходованными остатками своего топлива — лишняя грязь в Мировом океане ни к чему. Топливо у обеих ступеней "Фалькона" — керосин. Плюс жидкий кислород в качестве окислителя (без окислителя в космическом вакууме ничего гореть не может). И, конечно, ракеты заправляют с запасом на случай каких-нибудь непредвиденных ситуаций. Поэтому что-то всегда остаётся. И не всегда это керосин, может быть и что-нибудь потоксичнее. Например, ракеты "Протон" летают (наверное, можно уже сказать летали — от них уже практически отказались) на гептиле. И запускаемые с Байконура ракетные ступени, к сожалению, вместе с излишками горючего падают на землю (на специально рассчитанные для этого безлюдные территории), поэтому приходится проделывать огромную работу по очистке почвы.

В общем, вторая ступень ракеты SpaceX после выполнения своей миссии сначала выпускает в атмосферу оставшийся керосин-кислород, а уж потом спускается и падает. И, пока топливо выходит, ступень вращается. А на такой высоте вся эта круговерть подсвечивается Солнцем. Так что космонавтика всё больше дополняет великолепие звёздного неба. Правда, далеко не всегда это всех устраивает. К примеру, на "созвездия" спутников Starlink астрономы жалуются постоянно: наземные телескопы в последнее время только тем и заняты, что фиксируют их мельтешение, вместо того, чтобы замечать астроиды или какие-нибудь другие небесные тела. На видеоролике с "галактикой", кстати, очень хорошо видно, как спутники без конца снуют по небу.

Авторы Адель Романенкова