HeadHunter назвал самую популярную у соискателей нефтяную компанию 31 января, 18:38 Обложка © "Газпром нефть"

HeadHunter подвёл итоги всероссийского онлайн-голосования и назвал самых желанных работодателей страны. В опросе приняли участие 338 тысяч соискателей. Самой привлекательной компанией в нефтяной отрасли россияне выбрали "Газпром нефть".

Среди решающих факторов при определении компании, в которой хочется работать, соискатели назвали возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста, наличие значимых для страны и общества крупных проектов, а также помощь в развитии конкретных городов и регионов.

Кроме того, нефтяная компания вошла в десятку глобального рейтинга лучших работодателей по версии HeadHunter за 2022 год. При распределении мест глобального рейтинга учитываются международные методики подсчёта корпоративных индексов, а также оценки кадровых агентств и экспертов по работе с персоналом.

Авторы Валерия Мишина