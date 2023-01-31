"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
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"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
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HeadHunter назвал самую популярную у соискателей нефтяную компанию

31 января, 18:38
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

HeadHunter подвёл итоги всероссийского онлайн-голосования и назвал самых желанных работодателей страны. В опросе приняли участие 338 тысяч соискателей. Самой привлекательной компанией в нефтяной отрасли россияне выбрали "Газпром нефть".

Среди решающих факторов при определении компании, в которой хочется работать, соискатели назвали возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста, наличие значимых для страны и общества крупных проектов, а также помощь в развитии конкретных городов и регионов.

Кроме того, нефтяная компания вошла в десятку глобального рейтинга лучших работодателей по версии HeadHunter за 2022 год. При распределении мест глобального рейтинга учитываются международные методики подсчёта корпоративных индексов, а также оценки кадровых агентств и экспертов по работе с персоналом.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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