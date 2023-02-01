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"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
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"Яблоко" против "андроидов": Названы самые популярные в России восстановленные смартфоны

В конце 2022 года российские покупатели сменили предпочтения и стали чаще выбирать модели на Android.

1 февраля, 12:54
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Самым популярным среди восстановленных смартфонов по итогам 2022 года стал iPhone 7, сообщили Лайфу в компании "МегаФон". Отмечается, что стоимость этой модели самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. Вторую и третью строчки в рейтинге заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A. В пятёрку самых покупаемых вошли также ещё две модели Apple — iPhone 8 и iPhone XR.

По данным отчёта, среди брендов по итогам года лидирует Samsung: на его долю приходится более трети всех купленных восстановленных смартфонов. Как предполагают аналитики, это может быть связано с более широким модельным рядом в разных ценовых категориях. На второй строчке — устройства Apple (28%), а замыкает топ-3 Xiaomi (15%).

Эксперты рассказали, что чаще всего на вторичном рынке покупают дорогие флагманские модели, но в последнее время появились исключения, например в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошёл Huawei Y5p стоимостью менее десяти тысяч рублей.

Кроме того, изменились предпочтения россиян за последние несколько месяцев: если во втором и третьем кварталах 2022 года клиенты приобретали в основном iPhone, то позже переориентировались на смартфоны, работающие на Android. По мнению специалистов, это связано с насыщением российского рынка новыми гаджетами Apple после их краткосрочного дефицита.

Авторы
Александр Бочаров
Александр Бочаров

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