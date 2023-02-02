В Оренбуржье открыли месторождение уникальной оранжевой нефти

Новое открытие было сделано в результате масштабной и комплексной работы по изучению участков на юго-западе Оренбургской области. За два года со старта проекта мы провели 3D-сейсморазведку на площади свыше 1,6 тысячи квадратных метров, обобщили и проанализировали огромные массивы геологической информации. Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет

Юрий Масалкин Директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти"