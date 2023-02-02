В Оренбуржье открыли месторождение уникальной оранжевой нефти
Месторождение в Оренбургской области. Обложка © ПАО "Газпром нефть"
Ярко-оранжевую нефть нашли в Ташлинском районе Оренбургской области. Специалисты "Газпром нефти" обнаружили "черное" золото при бурении на рекордной глубине в 5,8 км, получив фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 м³ в сутки.
Фото © ПАО "Газпром нефть"
Геологические запасы месторождения составляют 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Нефть отличается не только уникальным цветом, но и свойствами. Она относится к лёгким сортам и не содержит примесей, что повышает ценность сырья для будущей нефтепереработки.
Фото © ПАО "Газпром нефть"
Результаты бурения подтвердили потенциал изучаемых участков для дальнейшей разработки. До 2030 года "Газпромнефть-Гео" планирует провести в регионе 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин.
Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти"
Новое открытие было сделано в результате масштабной и комплексной работы по изучению участков на юго-западе Оренбургской области. За два года со старта проекта мы провели 3D-сейсморазведку на площади свыше 1,6 тысячи квадратных метров, обобщили и проанализировали огромные массивы геологической информации. Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет