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"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
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В Оренбуржье открыли месторождение уникальной оранжевой нефти

2 февраля, 10:48
<p>Месторождение в Оренбургской области. Обложка © ПАО "Газпром нефть"</p>

Месторождение в Оренбургской области. Обложка © ПАО "Газпром нефть"

Ярко-оранжевую нефть нашли в Ташлинском районе Оренбургской области. Специалисты "Газпром нефти" обнаружили "черное" золото при бурении на рекордной глубине в 5,8 км, получив фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 м³ в сутки.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Геологические запасы месторождения составляют 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Нефть отличается не только уникальным цветом, но и свойствами. Она относится к лёгким сортам и не содержит примесей, что повышает ценность сырья для будущей нефтепереработки.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Результаты бурения подтвердили потенциал изучаемых участков для дальнейшей разработки. До 2030 года "Газпромнефть-Гео" планирует провести в регионе 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин.

Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти"

Вадим Яковлев

заместитель председателя правления компании "Газпром нефть"

<p>Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти"</p>
<p>Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти"</p>

Новое открытие было сделано в результате масштабной и комплексной работы по изучению участков на юго-западе Оренбургской области. За два года со старта проекта мы провели 3D-сейсморазведку на площади свыше 1,6 тысячи квадратных метров, обобщили и проанализировали огромные массивы геологической информации. Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет

Юрий Масалкин

Директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти"

<p>Новое открытие было сделано в результате масштабной и комплексной работы по изучению участков на юго-западе Оренбургской области. За два года со старта проекта мы провели 3D-сейсморазведку на площади свыше 1,6 тысячи квадратных метров, обобщили и проанализировали огромные массивы геологической информации. Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет</p>
<p>Новое открытие было сделано в результате масштабной и комплексной работы по изучению участков на юго-западе Оренбургской области. За два года со старта проекта мы провели 3D-сейсморазведку на площади свыше 1,6 тысячи квадратных метров, обобщили и проанализировали огромные массивы геологической информации. Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет</p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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