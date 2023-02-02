"Вторую сотню жить уже не интересно": Участник Сталинградской битвы из ЛНР — о войне и жизни на освобождённых территориях Накануне 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве Лайф встретился с её участником Василием Чередниченко, который живёт в ЛНР. В марте его село освободила Российская армия. 1 февраля, 23:40 Фото © LIFE

Василий Чередниченко бодро входит в комнату маленькими быстрыми шажками. В его сгорбленной фигуре чувствуется былая стать, а рукопожатие крепкое, несмотря на столетний возраст. Василий Демьянович — ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, старейший житель Нижнетёплого и, вероятно, всей республики, ему исполнилось 100 лет. О своей жизни и фронтовых приключениях Чередниченко рассказывает много и с удовольствием, хотя порой это и нелегко ему даётся — возраст всё-таки. О нём старик шутит: "Вторую сотню жить уже не интересно".

— Я закончил школу, пришёл домой, лёг спать, а утром мама меня разбудила и кричит: "Вася, Вася, война началась!" — вспоминает Чередниченко июнь 1941-го. — На третьи сутки пришла повестка, меня мобилизовали. Оказался я в Харькове. Определили меня курсантом в танково-огнемётное училище.

Василий Демьянович в молодости. Фото © LIFE

Обучение продлилось недолго. Через три дня немцы сожгли все огнемётные танки и курс Василия Демьяновича отправился на передовую. Спустя несколько дней обороны из сотни курсантов в живых осталось лишь 60. Затем была эвакуация в Ташкент, девятимесячное обучение и, наконец, Сталинград.

144-я дивизия должна была занять оборону на юге города. На марше войско разбили немцы, разделив его пополам.

— Женский медико-санитарный батальон передали нашей колонне, это санитарки и медсёстры. Началась бомбёжка, немцы начали наступление и вклинились в этот женский батальон. Почти половина этих женщин погибла. Бои начались жестокие. Сколько людей там потеряли, один Бог знает. Человек 500 осталось из полка.

Фото © LIFE

В этих боях Василий Чередниченко получил два ранения, оба в лицо. Один из осколков так и не извлекли по сей день.

Сегодня Василий Демьянович живёт в Нижнетёплом в ЛНР. Ещё недавно здесь стояла украинская армия. 2 марта село освободила Российская армия. Перемены Василий Чередниченко воспринял с энтузиазмом.

— То, что Луганщина теперь — Россия, — это не просто хорошо, а очень хорошо. Так и должно быть. Я люблю Россию. Я родился в украинской семье, чистый украинец. Но всю жизнь говорю на русском языке. В душе я россиянин. Так что всем ребятам я желаю, чтобы они выполнили свою задачу и были живы, чтобы они уничтожили эту бандерву. Они настоящие герои.

Гостей Василий Демьянович встречает на маленькой кухне своего сельского дома. Как он сам говорит, это его родовое гнездо. Жилище опрятное и ухоженное, но давно не видело ремонта.

Дом Василия Демьяновича. Фото © LIFE

К стене приколота благодарность от одного из чиновников Волгоградской области — прознав о живом участнике Сталинградской битвы, там решили его отблагодарить. Привезли гуманитарную помощь, письмо, пообещали помогать. Однако главная проблема Василия Демьяновича пока далека от разрешения. На сегодняшний день его пенсия — 10 тысяч рублей. Средняя пенсия ветерана ВОВ в России — около 25 тысяч.

— У нас по 10 тысяч получают даже те, кто ни дня не работал в жизни, — недоумевает Ирина, дочь Василия Чередниченко. — А папа ведь такой заслуженный человек. У него есть медаль "За отвагу", "За Сталинград", два ордена Красной Звезды. У нас есть бумага, что он инвалид войны. Есть справка о ранении и там написано: "Защита Отечества". Раньше он получал приличную пенсию, но сейчас в Пенсионном фонде назначили именно такую выплату.

По словам Ирины, чтобы получать достойную "ветеранскую" пенсию, необходимо предоставить личное дело из военкомата в Одессе, где Василий Демьянович жил после войны. Возможности достать оттуда документы сейчас по понятным причинам нет.

Ирина, дочь Василия Чередниченко. Фото © LIFE

В администрации главы ЛНР Лайфу сообщили, что уже в курсе проблемы и занимаются ею: "Он приехал из Одесской области, беженец. При нём не было никаких документов, кроме украинского паспорта. Администрация оказала содействие в оформлении паспорта ЛНР и начислении вышеуказанной Вами пенсии. Чтобы сделать перерасчёт как участнику Сталинградской битвы, нужна справка из военкомата. Естественно, предоставить её он не может, только свидетельства дочерей... они заинтересованная сторона. Мы работаем над тем, чтобы восстановить документы и подтвердить его статус. Тогда проблема будет разрешена".

Главное, чтобы Василий Демьянович дожил до того момента, когда старания администрации принесут плоды. А то возраст всё-таки.

Авторы Антон Старков