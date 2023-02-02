Родина, правда и честь: Чем похожи Сталинградская битва и СВО Почему спустя 80 лет победы в Сталинградской битве НАТО снова на нашем пороге. 1 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

2 февраля исполняется 80 лет со дня победы нашей страны в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. Тогда наши деды и прадеды бились не только с фашистской Германией, они сражались с войсками объединённой Европы. В Сталинградской битве помимо 400 тысяч немецких солдат и офицеров на стороне Гитлера участвовали более 140 тысяч румын, 220 тысяч итальянцев, 200 тысяч венгров, 4 тысяч хорватов. Но, несмотря на колоссальную мощь созданной Гитлером военной машины, на которую работала экономика практически всей Европы, наш народ сумел не только остановить её наступление, но и обратить её в бегство.

Сегодня снова российским воинам приходится защищать нашу страну от объединённой Европы, ведущей войну с Россией на Украине и открыто провозглашающей своей целью уничтожение России как единого государства. Более того, не просто с объединённой Европой, а с коллективным Западом в лице НАТО.

Уроки истории

Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Только современные западные лидеры, отправившиеся в очередной "крестовый поход" на Россию, видимо, плохо усвоили уроки истории. Ведь нечто подобное в прошлом уже случалось, и не раз. И всегда заканчивалось печально для западных завоевателей.

Всего в нашей истории с объединёнными силами Европы России приходилось воевать дважды. Первый раз европейские войска повёл на нашу страну Наполеон, второй раз — Гитлер. И оба раза война закончилась победой нашей страны. Первый раз в Париже, второй — в Берлине.

В полумиллионной армии Наполеона, двинувшейся на Москву в 1812 году, французы составляли всего около половины. Остальными были та самая "объединённая Европа" — поляки, австрийцы, баварцы, итальянцы, вестфальцы, саксонцы, пруссаки, вюртембержцы, датчане, баденцы, гессенцы, немцы, швейцарцы, португальцы, хорваты, испанцы и даже мамелюки. А закончилось это "нашествие двунадесяти языков" крушением империи Наполеона — русскими казаками, гарцующими на улицах Парижа, да навсегда вошедшим во французский язык названием кафе быстрого питания "Бистро", произошедшим от слова "быстро", которое произносили русские офицеры в парижских ресторанчиках, требуя быстрее принести им еду.

В насчитывавшей по разным оценкам от трёх до пяти миллионов человек армии, которую в 1941 году повёл на Москву Гитлер, одних только добровольцев из европейских стран было около 1,8 миллиона. И это не считая регулярных войск государств Европы, участвовавших в войне на стороне Гитлера. А список всё тот же — итальянцы, румыны, венгры, чехи, словаки, французы, поляки, австрийцы, хорваты, голландцы, финны, бельгийцы, датчане, испанцы, норвежцы, шведы и далее по перечню европейских стран. И итог, очень схожий с тем, что был в первый раз, — крушение Третьего рейха Гитлера и русские танки на улицах Берлина, парочка из которых до сих пор стоит там в качестве памятников, — чтобы помнили, чем заканчиваются военные походы Европы на Россию.

Победа будет за нами

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Но, видимо, напоминания оказалось недостаточно — поскольку история вновь повторяется. Вновь России приходится на своих исторических землях — на Украине — сражаться с объединённой Европой, бросившей все свои военные и экономические ресурсы на поддержку нацистов, захвативших власть в Киеве после военного переворота.

Вновь, как и под Сталинградом, нашим воинам приходится сражаться с наёмниками не только со всей Европы, а благодаря усилиям НАТО, уже и со всего мира. И опять в списке головорезов, двинувшихся в военный поход на Россию — поляки, румыны, итальянцы, французы, финны, испанцы, немцы, бельгийцы, литовцы, латыши, эстонцы — выходцы из 30 с лишним европейских стран. Но на этот раз благодаря НАТО к ним добавился вооруженный сброд из США, Канады, Австралии, Японии и даже из Сенегала и Новой Зеландии.

И вновь Европа шлёт киевским нацистам всё новые и новые вооружения, взамен уже уничтоженных российскими войсками, выделяет всё новую и новую финансовую помощь. А в Европейских столицах и в Вашингтоне уже провозглашают планы о том, как они расчленят Россию и распорядятся её природными богатствами.

Вот только не рановато ли? Дата 2 февраля – день, когда наша страна, одержав победу в Сталинградской битве, сломала хребет военной машине Гитлера, созданной им при помощи объединённой Европы, — прекрасный повод задуматься о том, чем всё это может закончиться?

А закончиться это может тем же, чем и предыдущие военные походы на Россию. Только поскольку в данном случае битва ведётся не с Украиной и даже не за Украину, а с НАТО, то не исключено, что капитуляцию развязавшему войну с Россией коллективному Западу подписывать на этот раз придётся с представителями российского командования не в Берлине или Париже, а в Брюсселе — там, где и находится штаб-квартира этого блока в Европе.

Авторы Владимир Павлов