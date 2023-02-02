На Омском нефтеперерабатывающем заводе начала работу первая очередь комплекса "Биосфера" 2 февраля, 16:26 Обложка © "Газпром нефть"

На Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" запустили первую очередь комплекса биологических очистных сооружений "Биосфера", сообщает онлайн-журнал об энергии и энергетике "Энергия+". Этот комплекс — инновационное решение российских ученых — позволяет очищать воду почти на 100% для её повторного использования в производственном цикле. Весь комплекс должен быть запущен в эксплуатацию к концу 2023 года.

"Биосфера" — это многоступенчатая система экологической очистки, которая удаляет из воды примеси, очищает её с помощью специально выведенных и выращенных бактерий и угольных фильтров, обеззараживает ультрафиолетом. Благодаря инновационным технологиям бережного потребления Омский НПЗ сможет использовать на 70% меньше речной воды.

"Компания "Газпром нефть" входит в число отраслевых лидеров по экологизации производства. Наглядный пример этого — масштабная модернизация Омского НПЗ. Это предприятие заботится о том, чтобы минимизировать экологические риски, и наращивает инвестиции в природоохранные программы", — поделился губернатор Омской области Александр Бурков.

Реализация начатой в 2008 году программы экологической модернизации Омского НПЗ позволила снизить общее воздействие предприятия на окружающую среду на 40%. По словам заместителя председателя правления компании Анатолия Чернера, к 2025 году оно сократится ещё на 25%.

В 2017 году "Газпром нефть" запустила "Биосферу" на Московском НПЗ, предприятие перешло на замкнутый цикл водопотребления. Инновационные технологии по сохранению водных ресурсов получили высокую оценку Минприроды РФ и правительства Москвы.

Авторы Валерия Мишина