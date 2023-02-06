Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Частичная мобилизация
Армия
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Санкции против России
Владимир Путин
Криминал
Тем временем:

Врач оценила опасность завирусившейся яично-винной диеты из журнала Vogue 1977 года

Читатели Лайфа рассказали, как русскоговорящие помогали друг другу при землетрясении в Турции

В Москве неизвестный зарезал двух пенсионеров в их собственной квартире

Пытавшегося сжечь здание следственного отдела жителя Бурятии нашли по следу от обуви

Читатель Лайфа рассказал, как ощущалось землетрясение в турецкой Аланье

Лайф узнал о бизнесе и происхождении российской "свахи миллионеров" Ланы Ланской

Жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу с ртутью времён СССР

Гость московского ресторана "организовал" традиционную свадебную забаву, перепутав невест

Студенты назвали лучшего работодателя для начала карьеры в нефтяной отрасли

6 февраля, 09:06
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

Самой привлекательной нефтяной компанией для начала карьеры студентов и выпускников нефтегазовых специальностей стала "Газпром нефть". Таковы данные рейтинга лучших работодателей FutureToday. Исследование проводилось в 30 ведущих вузах России по итогам 2022 года.

Принимали участие в опросе студенты старших курсов. Для выбора лучших работодателей в конкретных отраслях аналитики изучили предпочтения учащихся на профильных факультетах. Участие в опросе приняли 15% от общей численности студентов выпускного и предвыпускного курсов на этих факультетах, включая бакалавров, специалистов и магистров 2022/2023 года выпуска.

Среди основных факторов привлекательности работодателей молодые специалисты отмечают современную корпоративную культуру, возможность карьерного развития, технологичность бизнеса и наличие значимых для общества амбициозных проектов. Обращают внимание также на устойчивость компании на рынке и её социальную политику.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!