Студенты назвали лучшего работодателя для начала карьеры в нефтяной отрасли 6 февраля, 09:06 Обложка © "Газпром нефть"

Самой привлекательной нефтяной компанией для начала карьеры студентов и выпускников нефтегазовых специальностей стала "Газпром нефть". Таковы данные рейтинга лучших работодателей FutureToday. Исследование проводилось в 30 ведущих вузах России по итогам 2022 года.

Принимали участие в опросе студенты старших курсов. Для выбора лучших работодателей в конкретных отраслях аналитики изучили предпочтения учащихся на профильных факультетах. Участие в опросе приняли 15% от общей численности студентов выпускного и предвыпускного курсов на этих факультетах, включая бакалавров, специалистов и магистров 2022/2023 года выпуска.

Среди основных факторов привлекательности работодателей молодые специалисты отмечают современную корпоративную культуру, возможность карьерного развития, технологичность бизнеса и наличие значимых для общества амбициозных проектов. Обращают внимание также на устойчивость компании на рынке и её социальную политику.

Авторы Валерия Мишина