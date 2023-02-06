С 1 марта изменятся выплаты пенсионерам: Кого это затронет и сколько составит прибавка Пенсионеров ждёт несколько новшеств. При этом юристы рассказали, какие нюансы нужно учитывать, чтобы получить прибавку. Кому и сколько заплатят в марте. 5 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Многие социальные выплаты были проиндексированы с 1 февраля. Размер прибавки составил 11,9%. Например, если раньше ежемесячная денежная выплата инвалидам первой группы составляла 4,4 тысячи рублей, то стала пять тысяч, для Героев Труда РФ она же выросла с 55 тысяч до 61,6 тысячи. Компенсация набора социальных услуг увеличилась с 1,3 тысячи до полутора тысяч.

Такие цифры приводят в Социальном фонде России, который с начала этого года объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Одна из его задач — расширить автоматизацию процессов получения и назначения пенсий. Так, люди смогут получать ещё больше услуг Социального фонда России онлайн через электронные сервисы, а также новые проактивные услуги. Например, планируется сделать беззаявительным назначение детям пенсии по случаю потери кормильца. В аналогичном автоматическом формате предполагается повышать пенсии за работу на Севере и в сельском хозяйстве. В этом случае надбавка к пенсии будет устанавливаться сразу после того, как у пенсионера появился соответствующий стаж. Никуда обращаться не потребуется. Такой формат существенно сократит срок получения выплат. Их можно будет оформить по единому запросу или совсем без него. Сроки реализации этих проектов в ФСС уточнят позже.

— С 1 марта ожидаются изменения в назначении пенсий жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 286249-8, согласно которому пенсионное обеспечение жителей этих регионов с 1 марта 2023 года должно производиться по законодательству Российской Федерации, — рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Она пояснила, что законопроект также включает в себя переходные положения, для того чтобы не ущемлять пенсионные права граждан и планомерно перевести их на российские пенсии. Так, если человек достигнет пенсионного возраста в период с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2032-го, он сможет выбрать, по какому законодательству ему будет назначена пенсия: по законам Российской Федерации или по законам, действовавшим в новых регионах по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Отделение Пенсионного фонда РФ. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

— Предполагается, что российские пенсии будут назначаться в новых регионах с 1 марта 2023 года. Причём даже в том случае, если заявление о назначении пенсии и прилагаемые к нему документы будут поданы позже, вплоть до 29 февраля 2024 года (но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию), — добавила Ирина Белова.

С 1 марта повысят пенсию также людям, которым исполнится 80 лет. Эту прибавку сделают всем вне зависимости от региона проживания. Им вдвое повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

— Всем пенсионерам, которым исполнится восемьдесят, в марте надо проследить, чтобы прибавку сделали вовремя. Обычно проблем не бывает. Сумму выплат увеличивают автоматически. Для этого не нужно никуда идти. Не требуется никаких заявлений. Тем не менее технические накладки никогда исключать нельзя. Получателям надо обратить внимание, что сумма выплат увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Тут есть нюанс. Если, например, у человека есть инвалидность 2-й группы и он получает инвалидность 1-й группы в марте 2023 года, то ему повысят фиксированную выплату. Прибавка будет такой же, как и пенсионерам после 80 лет.

Нередко пенсионер уже имеет инвалидность первой группы. В этом случае после восьмидесяти лет ему прибавка не положена, так как он уже получил её при назначении инвалидности.

Повысят пенсию и тем пенсионерам, у которых появились иждивенцы. Кроме того, по заявлению получить прибавку можно по другим основаниям. Их могут рассмотреть в Фонде социального страхования (ФСС). К примеру, на прибавку могут рассчитывать люди, проживающие в сельской местности и проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Авторы Нина Важдаева