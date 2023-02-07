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Якутский феномен: Куда исчезло целое озеро в Республике Саха

Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина.

6 февраля, 23:40
<p>Вид на обмелевшее озеро в Таттинском улусе. Обложка © <a href="https://sakhaday.ru/news/v-yakutii-v-razgar-zimy-obmelelo-ozero?from=copy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SakhaDay.ru</a> </p>

Вид на обмелевшее озеро в Таттинском улусе. Обложка © SakhaDay.ru

Вот так это озеро выглядело до недавних пор, судя по всему, многие годы. Расположено в 20 километрах от маленького якутского посёлка Черкёх, в нём живёт чуть больше тысячи человек. Как рассказывают местные жители, по размерам озеро примерно 100 на 90 метров. И как выясняется, в глубину метров пять-шесть. Во всяком случае, на такую глубину свободно спускаются сейчас научные работники и просто любопытные. И на опустевшем озёрном дне они наблюдают пещеру, которая протягивается как минимум метров на двадцать.

Фото © SakhaDay.ru

Фото © SakhaDay.ru

Люди говорят, озеро обмелело меньше чем за сутки. На самом деле так бывало в Якутии (и не только в Якутии) не однажды и не дважды, но каждый раз это настоящая сенсация. На место для расследования отправилась научная экспедиция, но основная версия произошедшего уже есть.

Что такое карстовое озеро

Вообще, карст — это в общем и целом богатые известью горные породы, которые всё время размываются водой. Местность, где без конца продолжается этот процесс, называется карстовым массивом. Какая-нибудь трещина, в которую сквозь породу вниз просочилась вода, — это карстовый колодец. Полость под землёй, которую эта вода за долгие века промыла, — карстовая шахта. Подавляющее большинство пещер, которые есть на свете, — это пещеры карстовые, то есть их создала вода в процессе своего движения внутри горного массива. А карстовое озеро — это, по сути, место вынужденного выхода подземных вод на поверхность. То есть вода, скажем, идёт себе по своему тоннелю где-то в глубинах карстового массива, но, поскольку она этот известняк успешно размывает, время от времени в тоннеле происходит обвал. Порода обрушивается и перекрывает воде ход. Ей становится некуда деваться. И практически всегда на этой линии "природного метрополитена" есть места с отверстиями, ведущими на поверхность. Когда-то именно в эти отверстия вода, наоборот, стекала вниз, а через много лет они пригодились для обратного процесса: зажатая в "пробке" вода через них поднялась наверх и образовала озеро.

Вид на обмелевшее озеро в Таттинском улусе. Обложка © SakhaDay.ru

Вид на обмелевшее озеро в Таттинском улусе. Обложка © SakhaDay.ru

Почему карстовые озёра исчезают

Одна из причин — возобновление движения подземных вод на этом участке после перерыва: вода под землёй всё-таки размыла место давнего обвала и начала продвигаться дальше. Это напоминает прочистку засора в сливной трубе. То есть когда карстовое озеро есть, это значит, "слив" забит, заблокирован, а когда оно исчезает, труба прочищена. Любопытно, что в некоторых местах этот "засор" и его "прочистка" повторяются многократно. Один из самых известных примеров в Якутии — водоём Борулах в национальном парке "Ленские столбы".

"Я двадцать лет работаю в районах сульфатного карста, и при мне уже четыре озера уходили и снова наполнялись водой", — рассказала Лайфу заведующая лабораторией Горного института Уральского отделения РАН Ольга Кадебская.

Как объяснила исследователь, карстовое озеро может исчезнуть в том числе из-за таяния вечной мерзлоты и под влиянием техногенных процессов: например, когда-то в этом месте добывали полезные ископаемые и со временем это повлияло на движение водных потоков. А бывает, что озеро столетиями остаётся на своём месте, но от этого не легче, добавляет эксперт: вода в нём застаивается, зарастает илом и становится непригодной для питья и бытовых нужд, и если возле этого озера в расчёте на него основана деревня, то ей приходится переезжать в полном составе.

Угроза — внутри Земли: раскрыта тайна Ямальского кратера

Угроза — внутри Земли: раскрыта тайна Ямальского кратера

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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