Одна из причин землетрясения: Под Турцией найден неизвестный слой земной мантии Выяснилось, что он отличается от остальной верхней мантии и при этом покрывает добрую половину планеты. 7 февраля, 23:40 Обложка © "Земное ядро", режиссёр — Джон Эмиел, сценаристы — Купер Лейн, Джон Роджерс / Kinopoisk.ru

Приблизительно в тех местах, где проходит граница между Турцией и Сирией, пролегает и граница двух литосферных плит — Евразийской и Аравийской. Напомним, в этих странах произошло разрушительное землетрясение, погибли тысячи людей, разрушены тысячи домов. По данным учёных, плиты в это время сдвинулись на три метра.

На Земле насчитывают 14 крупнейших тектонических плит, они покрывают собой примерно 90% поверхности планеты и в толщину составляют в разных местах от двух-трёх до двухсот с лишним километров. Как известно, они находятся в постоянном движении, отчего на их границах и происходят подземные толчки и извержения вулканов.

Литосферные плиты. Евразийская плита показана зелёным, Аравийская — оранжевым цветом. Иллюстрация © Wikipedia

Плиты "ходят" по сравнительно мягкому и пластичному слою верхней мантии, он называется астеносферой. "Астено" в переводе с греческого значит "слабый", "бессильный". Этот "слабый" слой начинается примерно на глубине в сотню километров под материками и в 50–60 километрах под океанским дном, а заканчивается где-то на уровне 200–300-метровой глубины. Он уже не такой каменный, как земная кора, но и не такой ещё вязкий, как мантия под ним. Нечто среднее.

Но теперь выясняется, что у астеносферы местами довольно неожиданная структура. Как пишет Phys.org, недавно геофизик из Техасского университета Цзюньлинь Хуа для своего очередного исследования изучал мантию под Турцией. А как изучают мантию и вообще геосферу: смотрят, как сквозь породы проходят сейсмические волны. Во многом скорость их распространения зависит от плотности среды. Чем плотнее порода, тем выше будет скорость. Допустим, сквозь базальт волна идёт со скоростью до семи километров в секунду, а через, скажем, глину — лишь один-два километра в секунду.

Так вот, прямо под тектонической плитой в том месте, где на ней расположена Турция, обнаружились некие участки, где ударные волны идут заметно медленнее. Учёные пришли к выводу, что в этих местах породы частично расплавлены, то есть они более жидкие, чем то, что над ними и под ними. И находится этот частичный расплав примерно на 150-километровой глубине.

Более того, исследователь после этого открытия решил собрать данные с сейсмических станций по всему миру и составить максимально полную карту земной астеносферы. Что же выяснилось: точно такие же слои частичного расплава покрывают добрую половину мантии планеты.

Возникли логичные опасения, что эта жижа под плитами увеличивает тектоническую активность и, соответственно, вероятность бедствий. Но после дальнейшего анализа учёные пришли к выводу, что это не так: даже там, где такого расплава много, он особо не влияет на движение окружающего материала. Оказалось, что гораздо сильнее его провоцирует конвекция, когда более горячие массы поднимаются выше, а более холодные идут вниз, как в кастрюле с кашей.

Авторы Адель Романенкова