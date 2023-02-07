Организовать корпоративную связь стало проще 7 февраля, 14:59 Обложка © Shutterstock

МегаФон запустил сервис телефонии, ориентированный на крупный бизнес. Решение "Корпоративная АТС" поможет организовать телефонную связь в территориально распределённых офисах, а также эффективно построить работу контактных центров.

"Корпоративная АТС" от МегаФона работает на базе отечественного ПО и включена в реестр Минцифры. Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и даёт возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

В первую очередь сервис ориентирован на компании крупного бизнеса. Им уже не хватает базового функционала платформ по организации телефонии, чтобы создать единое телефонное пространство. "Корпоративная АТС" гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределённые структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

Сотрудники контактных центров могут воспользоваться системой записи и оценки разговора. Им доступен также визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки. Это снижает количество пропущенных вызовов и уменьшает нагрузку на операторов.

Авторы Валерия Мишина