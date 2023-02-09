Любители горных лыж нашли альтернативу курортам Сочи

В этом году число туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, выросло на 13%. Россияне всё чаще выбирают для активного отдыха новые направления: Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.

Авиасообщение с европейскими странами, традиционными для горнолыжного отдыха, сократилось. Это заставило туристов обратить внимание на новые направления внутри страны.

Турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс "Газпром". Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счёт расширения зон катания — турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте "Домбай" — в два раза.

Мурманская область. Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр". Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Интересно, что заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Одним из самых быстрорастущих стал "Большой Вудъявр" в Мурманской области, куда в период новогодних каникул приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику показали также курорты Камчатского края "Альпина" и "Красная сопка" — они выросли на 47% — и горнолыжный курорт "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.

Свыше 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Они общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео.