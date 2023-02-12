Почему мировые СМИ ополчились против Эрдогана под видом аналитики Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как землетрясение в Турции будут использовать для свержения Эрдогана. 11 февраля, 23:40 ТАСС / AP / Turkish Presidency

Произошедшее на этой неделе страшное землетрясение на Ближнем Востоке является, безусловно, самой настоящей катастрофой. Почти 20 тысяч человек погибли под завалами десятков тысяч домов в Турции и Сирии, и, к сожалению, есть все основания считать, что количество жертв вырастет. Спасателям пока удаётся доставать живых людей — прежде всего детей, маленькие размеры которых позволяют им выживать между плитами, однако с каждым днём шансы оставшихся под завалами сокращаются. Казалось бы, сейчас весь мир должен сплотиться для помощи пострадавшим, но по факту это делают лишь те, кто знает, что такое человечность и чувство такта.

Эти качества знакомы элитам стран Персидского залива — именно поэтому они пришли на помощь Сирии, несмотря на все их сложные отношения с сирийским президентом Башаром Асадом. А Европа и США не пришли — под предлогом того, что они, мол, не готовы сотрудничать с действующей сирийской властью. Они просто бросили сирийцев умирать под завалами.

При этом западные государства поспешили на помощь хотя бы Турции — их союзнице по НАТО? Да, формально. Американские и европейские спасатели участвуют в разборе завалов, спасают людей. В то же время медиамашины этих государств используют трагедию для того, чтобы добиться своей главной цели на турецком направлении — ухода из власти неудобного для них президента Реджепа Эрдогана.

Напомним, что в мае Турцию ожидают парламентские и президентские выборы. И уже очевидно, что фактор землетрясения окажет на них колоссальное влияние. Оно может быть как позитивным, если турецкие власти сделают всё возможное для того, чтобы спасти максимальное количество людей и сократить экономический ущерб. "Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно осознаёт, что его политическая судьба зависит от быстрой и решительной реакции на землетрясение", — пишет издание Politico. А может быть и негативным, если турецкому населению внушить мысль о том, что именно Эрдоган виноват в таком количестве жертв.

Да, в землетрясении его обвинить нельзя — даже ручное СМИ демократов CNN признаёт, что это землетрясение было одним из самых мощных в регионе за последние 100 лет, а до создания сейсмического оружия турецкий ВПК ещё не дошёл. Однако турецкого президента можно обвинить в том, что он допустил такие разрушения.

"В Турции растёт гнев из-за уверенности в том, что разрушение множества зданий стало возможным из-за недостаточного внимания к нормам и правилам строительных работ", — пишет BBC. А строительная отрасль, между прочим, была одним из локомотивов роста турецкой экономики в течение первых полутора десятков лет правления Эрдогана — экономики, которую турецкий лидер всячески стимулировал для роста своего собственного рейтинга среди электората.

"Он принял новые правила строительства, ввёл обязательное страхование от землетрясений для всех строек. Однако архитекторы и градостроители годами предупреждали о том, что правила соблюдаются недостаточно строго", — возмущается Борзу Дарагахи из Атлантического совета. Американская Time пишет, что турецкое архитектурное и инженерное сообщество даже публиковало коллективное письмо на эту тему в конце 2022 года. Старые здания не сносились, а просто переоборудовались. То есть получается, что стройки при Эрдогане велись в ущерб безопасности. И неважно, что, по подсчётам некоторых экспертов, рухнули в основном те здания, которые были построены ещё до прихода Эрдогана к власти.

Кроме того, Эрдогана уже пытаются обвинить в том, что он сделал недостаточно для спасения выживших людей. Так, издание Politico приводит свидетельства очевидцев, которые "пытались самостоятельно откопать своих близких, оказавшихся под завалами", и "в течение нескольких часов просто не могли найти никого, кто мог бы помочь". Советники Эрдогана объясняют, что можно было бы мобилизовать сколько угодно человек, но они банально не могли оперативно проехать к месту трагедии из-за масштабного разрушения дорожной сети, однако, опять же, эти оправдания западными и турецкими оппозиционными СМИ будут просто опущены.

Ну и конечно, куда же без гуманитарной катастрофы? Так, чиновники Всемирной организации здравоохранения уже говорят о том, что "тысячи выживших находятся в ужасных и всё ухудшающихся условиях". "В регионе не хватает средств гигиены и продуктов питания", — вторят им правозащитники. Собственно, это не удивительно: в зоне разрушительного землетрясения проживает около 23 миллионов человек, плюс турецкая часть этой зоны никогда не считалась особенно зажиточной. К тому же Эрдоган прав, утверждая, что "невозможно заранее быть готовым к катастрофе такого масштаба".

Однако это никого не будет волновать: ближе к выборам западные и оппозиционные турецкие СМИ начнут выдёргивать персональные истории пострадавших и рассказывать о том, как эти люди страдали из-за того, что власти ничем им не помогли. Ну и — как уже делают сотрудники вашингтонского Института Ближнего Востока — говорить, что снабжением людей могли бы заниматься неправительственные организации, однако Эрдоган в предыдущие годы расправился с теми из них, кто отказался продвигать его политическую повестку.

Как отмечает научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня, "неудивительно, что туркоязычное подразделение американской сетки FOX Haber стало рупором оппозиционных кандидатов на должность президента вроде той же Мераль Акшенер — главы "Хорошей партии", по сути, являющейся прозападной альтернативой ПСРЦ".

Авторы Геворг Мирзаян