Перегрев планеты: После землетрясения в Турции в мире заговорили об опасности взрыва ядра Земли Ещё лет двадцать назад сухие расчёты привели учёных к выводу, что глобальное потепление может привести к такому катастрофическому событию, перед которым постепенное изменение климата просто меркнет. 13 февраля, 09:11 10960 10960 Фото © Shutterstock

Что происходит в ядре Земли

В определённом смысле можно сказать, что у Земли на самом деле два Солнца: одно в небе, второе — внутри планеты. Дело в том, что земное ядро тоже представляет собой термоядерный реактор, как и звезда, дающая нам свет и жизнь. Температура в сердце Земли — как на поверхности Солнца: примерно шесть тысяч градусов.

По современным научным представлениям, в ядре находятся скопления тяжёлых оксидов урана. И при их постепенном распаде выделяется тепло. Но тепла из Земли выходит такое неимоверное количество, что столь потрясающие запасы урана в ней учёные считают невозможными. И вдобавок изобилие гелия-3 в магматических породах и на океанском дне позволяет очень сильно подозревать, что дело не ограничивается естественным распадом радиоактивных элементов: похоже, помимо этого внутри Земли (как и в Солнце) творится самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Только в Солнце происходит синтез, а в Земле — деление.

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Радиус Земли — 6371 километр. И больше половины этого радиуса (а именно 3470 километров) занимает ядро. Вообще о внутренней структуре планеты учёные составляют представление на основе того, как сквозь неё проходят ударные волны во время землетрясений: они как минимум по-разному идут через материалы с разной плотностью. Некоторые учёные убеждены, что благодаря сейсмологии мы довольно хорошо изучили кору и мантию Земли, но вот картина происходящего в ядре получается очень нечёткой по той простой причине, что ядро находится очень глубоко. Один из таких учёных — австралийский геофизик Том Дж. Чалко. После произошедшего недавно в Турции и Сирии в мире стали вспоминать его публикацию 20-летней давности (написана в 2001 году) под названием "Второго шанса нет? Может ли Земля взорваться в результате глобального потепления?".

В ней говорится, что, в принципе, по поводу ядра Земли можно с достаточной уверенностью говорить о трёх вещах. Первое: внутренняя часть ядра радиусом 1220 километров — твёрдая. Второе: окружающая его остальная часть ядра — жидкая. И третье: в твёрдом внутреннем ядре наблюдается некое вращение, и оно идёт на 4% быстрее, чем сама Земля вращается вокруг своей оси.

Кстати, автор статьи предложил крайне любопытное объяснение этому третьему факту. Учёный считает, что земное ядро, как бы это сказать, не совсем вращается: оно немного вытянуто в сторону Луны и этой своей вытянутостью всё время за ней следует. То есть вращается не ядро, а "горб", холм на его поверхности, возникающий под действием лунного притяжения ровно так же, как наш естественный спутник своей гравитацией чуть приподнимает над поверхностью Земли и "тянет" за собой Мировой океан, отчего и получаются приливы и отливы. Геофизик обращает внимание на то, что скорость "вращения" земного ядра полностью совпадает со скоростью вращения Луны вокруг Земли: один оборот за 27,3 дня. Вот только интересно, как эта версия согласуется с недавним исследованием о том, что ядро регулярно замедляется и даже начинает вращаться в обратную сторону.

Почему земное ядро может взорваться

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Как рассуждает учёный, пока во внутреннем планетарном термоядерном реакторе есть топливо, он будет продолжать выделять тепло, но благополучный выход этого тепла из планеты в окружающее пространство в последнее время под вопросом. Тепло выходит через поверхность планеты, благодаря этому она не перегревается, то есть поверхность — это терморегулятор, который поддерживает баланс. Но в условиях глобального потепления возникает явление под названием парниковый эффект. Суть этого эффекта всем известна: тепло с поверхности планеты никуда не уходит. И, с точки зрения исследователя, это в первую очередь означает недостаточное охлаждение для термоядерного реактора планеты. "Малейшее уменьшение способности охлаждения сферического реактора, продолжающееся долгое время, вызывает экстремальный рост температуры в центре реактора", — пишет геофизик.

По его словам, в результате твёрдое внутреннее ядро Земли может расплавиться. А если это произойдёт, оно станет единым целым со своей жидкой внешней частью и начнёт вращаться уже не самостоятельно, а вместе с ней. И под действием центробежной силы от этого вращения заблокированные сейчас в твёрдой структуре радиоактивные изотопы внутреннего ядра устремятся из центра в разные стороны во внешнее ядро. В какой-то момент, как утверждается, их там может накопиться так много, что этого хватит на запуск лавинообразной цепной реакции, то есть на ядерный взрыв.

В этом смысле одни только подозрения на вытянутость твёрдого, казалось бы, внутреннего ядра уже вызывают некий дискомфорт. Но и это ещё не всё: австралийский учёный писал, что тревогу за состояние земных недр вызывает таяние полярных ледников. Он рассуждал так: поскольку полярные регионы практически не реагируют даже на радикальные сезонные изменения погоды на всей остальной планете, их вполне можно считать довольно равнодушными к увеличению средней температуры на планете на какие-нибудь доли градуса. Меж тем они тают с пугающей скоростью. И геофизик подозревает, что это следствие перегрева не на поверхности планеты, а внутри.

Авторы Адель Романенкова