Секрет Darvol: За крупнейшей ювелирной аферой России мог стоять торговец военкой В уголовном деле основательницы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, подозреваемой в мошенничестве почти на 200 млн рублей, могут появиться новые фигуранты. О ком идёт речь? 15 февраля, 08:44 11650 11650 Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daria.darvol

— Заказала бриллиант в начале марта в Darvol. Оплатила заказ. По договору он должен был быть доставлен в апреле. В апреле мне написали, что через пару дней камень будет в Москве, и попросили перевести деньги на два дополнительных камня для кольца. Свой заказ я так и не получила, деньги за невыполненный заказ не вернули. В итоге вынуждена обратиться в полицию по факту мошенничества. Не рекомендую заказывать что-либо. Украшение своё вы не увидите, денег тоже не вернёте, — говорится в заявлении одной из клиенток Darvol.

Следователи разбираются с обращениями многочисленных обманутых клиентов, выясняют деловые связи Дарьи Спиридоновой и её партнёров, среди которых могут оказаться и силовики.

Повод для этого есть. Ещё в августе прошлого года над Darvol стали сгущаться тучи. В тот момент на одном из российских телеканалов появился сюжет с обманутыми клиентами ювелирного дома. Люди жаловались на то, что отдавали свои драгоценности на реализацию или в ремонт, вносили предоплату за доставку камней, однако после этого ни денег от продажи, ни самих украшений больше не видели.

Дарью Спиридонову отправили под домашний арест. Фото © t.me/moscowcourts

Речь шла об украшениях, стоимостью сравнимых с приличными квартирами в Москве. На специально созданном в Сети сайте сами пострадавшие утверждали, что реальный ущерб может измеряться не сотнями миллионов рублей, а миллиардами. Якобы от действий Спиридоновой и её команды пострадали не только россияне, но и поставщики драгоценных камней в Бангкоке, Гонконге и Нью-Йорке.

Пострадавшие соглашались сниматься только с закрытыми лицами и с изменёнными голосами, утверждая, что за компанией Darvol на самом деле стоят силовые структуры.

Признание Дарьи Спиридоновой

Как рождался миф о Darvol

Официально ювелирный дом Darvol появился в апреле 2017 года. Перед запуском проекта Дарья Спиридонова, она же Дарья Петра, Дарья Петрова, Дарья Волкова, написала в своих соцсетях, что ищет креативных людей для реализации её идеи.

Вскоре началась мощная и агрессивная рекламная кампания, Сеть запестрела многочисленными аккаунтами фирмы и самой Спиридоновой во всех популярных соцсетях. Компанию рекламировали в телеграм-каналах, в прессе и даже на ТВ, а саму Дарью представляли не иначе как "первой леди" ювелирного бизнеса, "госпожой Darvol".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daria.darvol

Подобную активность команда Спиридоновой развила не только в России, но и за рубежом. Лайф обнаружил ФИО женщины в бизнес-реестрах США. В марте 2021 года в лос-анжелеском районе Шерман Оукс была зарегистрирована фирма DARVOL LLC с деятельностью в сфере торговли ювелирными изделиями. Компания до сих пор числится действующей, правда, Спиридонова к этому моменту уже исчезла из списка ключевых фигур бизнеса.

О том, что американский проект затевала не тёзка Спиридоновой, говорит личная карточка бизнесвумен. Согласно документу, при регистрации американской фирмы учредитель DARVOL LLC указала свой российский адрес — в Мансуровском переулке, где расположен головной офис ювелирного дома Дарьи Спиридоновой.

Лайф выяснил, что де-юре фирма Спиридоновой никогда ей не принадлежала. Основателем Darvol и её единственным собственником в апреле 2017 года стал её отец — Александр Петров.





Чем известен отец Спиридоновой

Лайф выяснил, что Петрову 60 лет, он родился, долгое время жил и работал в Чебоксарах. На родине и в Москве числился генеральным директором нескольких охранных организаций, а его полный тёзка некогда возглавлял Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД.

Формально Петров живёт скромно, почти аскетично. В собственности у мужчины только квартира в панельке на окраине родных Чебоксар. Это родовое гнездо Петровых, здесь были прописаны все члены семейства, включая Дарью Спиридонову и её брата — Павла.

Кроме неё Петров-старший владеет небольшим дачным участком — восемью сотками земли в лесном массиве к юго-западу от столицы Чувашии. У него нет ни машин, ни столичной недвижимости. Он значится сотрудником одного из российских банков.

Елена Петрова (мать Спиридоновой), Александр Петров, Дарья Спиридонова. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Елена Петрова

Торговец особой техникой

В сентябре 2017 года у Петрова появился компаньон. Доля Darvol в размере 10% перешла к 41-летнему Алексею Семуке, у которого к этому моменту уже был опыт реализации нескольких специфических бизнес-проектов.

Одна из фирм коммерсанта предоставляла консалтинговые услуги в сфере компьютерных технологий, занималась разработкой ПО и подбором айтишников в различные организации.

Партнёр Александра Петрова живёт лучше. В его собственности — паркетники Volkswagen Touareg и обтянутый плёнкой защитного зелёного цвета новенький BMW X6. Он также владеет трёхкомнатной квартирой на своей малой родине — на Дальнем Востоке. Это семейное гнездо, в котором помимо самого коммерсанта жили его родители и брат. Известно, что сейчас мужчина проживает в военном городке в Подмосковье.

У него неоднозначная биография. Лайф выяснил, что в октябре 2013 года Семука как индивидуальный предприниматель выиграл три госконтракта на поставку оптики специального назначения для одной из воинских частей в Подмосковье. Общая сумма контрактов составила 3,25 миллиона рублей.

Новенький BMW X6 Алексея Семуки. Фото © nomerogram.ru

31 октября 2013 года на Киевском вокзале Москвы мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. Семука попался на незаконном приобретении 40 кг пороха у проводника поезда дальнего следования, которым тот разжился в Брянске. Спустя год Дорогомиловский районный суд Москвы признал его виновным по статье 222 УК (приобретение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к двум годам заключения. Контракты, подписанные Семукой с военными, пропали.

В 2017 году полный тёзка Семуки стал фигурантом скандала с попыткой нелегального вывоза в США новейших российских военных радиостанций.

Как сообщали СМИ, Семука якобы получил заказ на рации от некоего гражданина Франции, работавшего на спецслужбы США. О готовящейся сделке узнали российские силовики, которые установили личность и статус заказчика, а французского посредника задержали.

Конец ювелирного дома Darvol

В августе прошлого года, после того как в отношении Дарьи Спиридоновой было заведено уголовное дело о мошенничестве, Алексей Семука практически сразу вышел из состава учредителей ювелирного дома Darvol. А спустя пару недель открыл консалтинговую фирму "Магна", расположенную в двух минутах ходьбы от фирмы семьи Петровых.

© spark-interfax.ru

От своей доли к этому моменту избавился и старший партнёр. Сейчас фирмой единолично владеет и руководит некий 23-летний Кирилл Карпов из Балашихи. Он похож на номинала. Молодой человек — хронический должник. В его отношении ФССП заведено 61 исполнительное производство на общую сумму около 300 тыс. рублей.

6 февраля этого года ООО "Ювелирный дом" — владелец бренда Darvol — приступило к процедуре своего банкротства.

Все эти детали говорят о том, что в многомиллионных аферах Дарьи Спиридоновой в Darvol могли участвовать несколько компаньонов. Сейчас следствие выясняет роль каждого.

Кто запустил многомиллионную аферу в компании Darvol? 0 Сама Дарья Спиридонова Спиридонова была лишь лицом бренда, а воровали теневые хозяева фирмы Пусть с этим делом разбираются силовики

Авторы Евгений Кузнецов