Эффекты модернизации Омского НПЗ для ТЭК России оценил вице-президент Александр Новак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков посетили Омский НПЗ. Вице-премьер оценил, как работает современный комплекс глубокой переработки нефти, строительство которого было завершено на Омском НПЗ в конце 2022 года. С помощью нового комплекса глубина переработки нефти на предприятии возросла почти до 100% — это рекордный показатель для нефтеперерабатывающих заводов в России и мире. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект превысили 160 миллиардов рублей.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Глубокая, то есть максимально эффективная переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту "Газпром нефти" в Омске. Омский НПЗ — самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки "Газпром нефти", которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку Александр Новак Заместитель председателя Правительства РФ

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Теперь Омский НПЗ получил возможность увеличить выпуск дизельного топлива почти на 30% в сравнении с допандемийным 2019 годом, а бензина — на 15%. Комплекс строили с использованием самых современных технологий, в том числе российских. Более 60% всего оборудования было изготовлено ведущими отечественными производителями.

С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов. "Газпром нефть" продолжает развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты Александр Дюков Председатель правления "Газпром нефти"

Комплекс имеет цифровые системы управления технологическими процессами и обеспечения безопасности производства. Свыше 15 тысяч цифровых датчиков ведут мониторинг работы комплекса, включая экологические параметры. Экологическая надёжность комплекса обеспечивается за счёт современных природоохранных технологий, которые сводят к минимуму общее воздействие производства на окружающую среду.

Масштабная модернизация Омского НПЗ, проводимая "Газпром нефтью" с 2008 года, служит ориентиром для других промышленных предприятий региона. В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил своё воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит ещё на 25% Александр Бурков Губернатор Омской области