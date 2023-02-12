"Что, чёрт возьми, происходит?": Посетителей показа мод шокировала жуткая "животная" коллекция

В США посетители одного из мероприятий Недели высокой моды (New York Fashion Week) оказались шокированы, увидев одну из представленных коллекций. Открыто событие было анималистическим показом от Collina Strada. На подиум вышли модели с мордами животных вместо человеческих лиц. Последние разработки экологичного дома моды пользователи Сети окрестили как странными, так и кошмарными. Серия образов называлась "Пожалуйста, не ешьте моих друзей". Кутюрные аниморфы по сцене не ходили, а в соответствии с образом то гарцевали, то ползали, то прыгали мимо напуганных зрителей.

Показ от Collina Strada на New York Fashion Week. Видео © Twitter / VVFriedman / mmgzne / highendhomo

При этом, как пишет New York Post, "оборотни" от дома моды щеголяли удлинёнными ушами, клювами, кожей рептилий и свиными мордами. Во время демонстрационных проходок они мурлыкали, ревели и лаяли. В захватившем THC NYC Soho царстве животных модели несли и свой реквизит, например пучок сена. Наряды также до последней детали соблюдали концепцию: на кроссовках были лапы, на платьях — мох, во рту — зубные протезы в виде клыков.

В шоу участвовала первая чернокожая модель-трансгендер Аарон Роуз Филип с церебральным параличом. В финале креативный директор Хиллари Теймур вышла также в стиле происходящего — с остроконечными ушами. Представители Collina Strada прокомментировали, что дом моды стремится прославлять "первобытные истины", стремясь "учесть как нашу внутреннюю выставочную пони, которая игрива и любит взъерошивать перья, так и нашу внутреннюю рабочую лошадку, которая надёжна, вынослива и странно практична".

"Что, чёрт возьми, происходит на Collina Strada?", "Эти шоу становятся странными", — отреагировали пользователи в Сети на этот показ.