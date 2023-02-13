Очень пунктуальная уборщица ворвалась на свадьбу и подралась с "натоптавшими" гостями

В Подмосковье уборщица устроила скандал с дракой на свадьбе сотрудника порта столичной судоходной компании. История завершилась в больнице, куда поступили представители обеих сторон конфликта с различными травмами. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Очень пунктуальная уборщица накинулась на молодожёнов и их гостей в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Свадьбу Виктор и Лайла отмечали в арендованном коттедже в Мытищах с родственниками и друзьями. Изначально было запланировано, что гости покинут дом в 12:00. Однако уже в 11:35 в коттедж пришла уборщица Дилярзада с двумя дочерьми-подростками. Она стала возмущаться, что гости ещё не ушли, а потом начала выгонять их на улицу. При этом уборщица прищемила жениху палец дверью.

В результате гости разозлились и заявили, что раньше 12:00 коттедж не покинут. Ответ не заставил себя ждать: Дилярзада накинулась на них и началась драка, в которой участвовали дети и муж уборщицы. Так, она и её дочь получили сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, а вторая дочь — ушибы лица и бёдер. Медики осмотрели их, а также зашили палец жениху. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.