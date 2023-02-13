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13 февраля, 10:57

Бомж из Армении исполнил странный обряд с ножом и арматурой возле Кремля, его задержали

В Москве задержали бездомного из Армении, устроившего обряд с ножом в Александровском саду

В Александровском саду возле памятника "Вечный огонь" полицейские задержали бездомного из Армении, который достал нож и кусок арматуры и начал произносить что-то похожее на молитву. Как рассказал Лайфу источник, инцидент произошёл днём 12 февраля.

Правоохранители несколько раз попросили мужчину прекратить это, однако в ответ он начал материться, а при задержании всячески оказывал сопротивление. В итоге в отношении бездомного был составлен протокол. Сейчас он находится в специальном помещении для заключённых лиц, где ждёт суда.

Правоохранители задержали диверсанта, пытавшегося сжечь военкомат в Амурской области

Правоохранители задержали диверсанта, пытавшегося сжечь военкомат в Амурской области

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Азнакаево в Татарстане задержали пенсионерку, которая зашла в отделение Сбербанка и попыталась сжечь его.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Артур Белкин
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