Бомж из Армении исполнил странный обряд с ножом и арматурой возле Кремля, его задержали

В Александровском саду возле памятника "Вечный огонь" полицейские задержали бездомного из Армении, который достал нож и кусок арматуры и начал произносить что-то похожее на молитву. Как рассказал Лайфу источник, инцидент произошёл днём 12 февраля.

Правоохранители несколько раз попросили мужчину прекратить это, однако в ответ он начал материться, а при задержании всячески оказывал сопротивление. В итоге в отношении бездомного был составлен протокол. Сейчас он находится в специальном помещении для заключённых лиц, где ждёт суда.