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13 февраля, 12:02

Петербурженка прикарманила "забытые" брендовые часы на досмотре в Пулково

В Пулково задержали петербурженку, укравшую часы стоимостью более 1 млн рублей

Полицейские в питерском аэропорту Пулково по горячим следам раскрыли кражу брендовых часов стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В минувшие выходные в дежурную часть воздушной гавани обратилась пассажирка рейса Санкт-Петербург – Самара. Она рассказала, что во время прохождения предполётного досмотра у неё пропали дорогие наручные часы. Полиция немедленно среагировала на сообщение и приступила к поиску виновного. Сотрудникам удалось оперативно выйти на похитительницу — ею оказалась жительница Северной столицы, которая проходила предполётный досмотр после потерпевшей. Выяснилось, что она увидела часы лежащими в контейнере и не смогла удержаться.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. Воровка с часами, которые находились в её сумочке, была задержана у выхода на посадку.

У бывшей жены экс-главы "Аэрофлота" украли пакет с украшениями почти на миллион рублей

У бывшей жены экс-главы "Аэрофлота" украли пакет с украшениями почти на миллион рублей

Ранее Лайф писал, что грузчики из Домодедово обчистили багаж пассажирки более чем на полмиллиона рублей. Злоумышленников оперативно задержали по горячим следам, ими оказались мужчины 38 и 40 лет, проживающие в Подмосковье.

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Telegram / Аэропорт Пулково

Наталья Исакова
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