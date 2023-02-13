Петербурженка прикарманила "забытые" брендовые часы на досмотре в Пулково
В Пулково задержали петербурженку, укравшую часы стоимостью более 1 млн рублей
Полицейские в питерском аэропорту Пулково по горячим следам раскрыли кражу брендовых часов стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
В минувшие выходные в дежурную часть воздушной гавани обратилась пассажирка рейса Санкт-Петербург – Самара. Она рассказала, что во время прохождения предполётного досмотра у неё пропали дорогие наручные часы. Полиция немедленно среагировала на сообщение и приступила к поиску виновного. Сотрудникам удалось оперативно выйти на похитительницу — ею оказалась жительница Северной столицы, которая проходила предполётный досмотр после потерпевшей. Выяснилось, что она увидела часы лежащими в контейнере и не смогла удержаться.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. Воровка с часами, которые находились в её сумочке, была задержана у выхода на посадку.
Ранее Лайф писал, что грузчики из Домодедово обчистили багаж пассажирки более чем на полмиллиона рублей. Злоумышленников оперативно задержали по горячим следам, ими оказались мужчины 38 и 40 лет, проживающие в Подмосковье.
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