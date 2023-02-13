Петербурженка прикарманила "забытые" брендовые часы на досмотре в Пулково

Полицейские в питерском аэропорту Пулково по горячим следам раскрыли кражу брендовых часов стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В минувшие выходные в дежурную часть воздушной гавани обратилась пассажирка рейса Санкт-Петербург – Самара. Она рассказала, что во время прохождения предполётного досмотра у неё пропали дорогие наручные часы. Полиция немедленно среагировала на сообщение и приступила к поиску виновного. Сотрудникам удалось оперативно выйти на похитительницу — ею оказалась жительница Северной столицы, которая проходила предполётный досмотр после потерпевшей. Выяснилось, что она увидела часы лежащими в контейнере и не смогла удержаться.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. Воровка с часами, которые находились в её сумочке, была задержана у выхода на посадку.