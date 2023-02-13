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13 февраля, 13:02

В Красноярске полыхает склад, где могут храниться газовые баллоны

В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров

<p>Крупный пожар на складе в Красноярске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/krsk01/11134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Красноярск № 1</a></p>

Крупный пожар на складе в Красноярске. Обложка © Telegram / Красноярск № 1

В Красноярске спасатели ликвидируют крупный пожар, который произошёл на складе на улице Пограничников. По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 6000 квадратных метров.

Крупный пожар на складе в Красноярске. Видео © Telegram / Красноярск № 1

По данным ведомства, на месте ЧП задействовано 37 человек и 11 спецмашин. Информация о пострадавших не поступала. Как сообщают местные СМИ, на складе могут находиться газовые баллоны и техника на газовом оборудовании.

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Артур Белкин
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