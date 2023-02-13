В Красноярске полыхает склад, где могут храниться газовые баллоны
В Красноярске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
Крупный пожар на складе в Красноярске. Обложка © Telegram / Красноярск № 1
В Красноярске спасатели ликвидируют крупный пожар, который произошёл на складе на улице Пограничников. По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 6000 квадратных метров.
Крупный пожар на складе в Красноярске. Видео © Telegram / Красноярск № 1
По данным ведомства, на месте ЧП задействовано 37 человек и 11 спецмашин. Информация о пострадавших не поступала. Как сообщают местные СМИ, на складе могут находиться газовые баллоны и техника на газовом оборудовании.
Ранее Лайф сообщал о пожаре в строящемся небоскрёбе Grand Tower на территории столичного делового центра "Москва-Сити". В результате инцидента обошлось без пострадавших.