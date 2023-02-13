В Красноярске полыхает склад, где могут храниться газовые баллоны

В Красноярске спасатели ликвидируют крупный пожар, который произошёл на складе на улице Пограничников. По данным регионального главка МЧС , площадь возгорания составила 6000 квадратных метров.

По данным ведомства, на месте ЧП задействовано 37 человек и 11 спецмашин. Информация о пострадавших не поступала. Как сообщают местные СМИ, на складе могут находиться газовые баллоны и техника на газовом оборудовании.