Лавров рассказал школьникам, что такое патриотизм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 февраля ответил на вопросы школьников в рамках урока "Разговоры о важном", который был посвящён теме "Россия в мире". В частности, он рассказал детям о том, что такое патриотизм: глава МИД РФ отметил, что для него это прежде всего гордость за страну. Огромное значение для любого государства имеют люди, которые его любят, подчеркнул Лавров. Кроме того, он напомнил о важности общественного согласия и дружбы, которая не знает границ.

"Наша страна и в период Советского Союза, и после того, как мы стали современной Российской Федерацией, всегда старалась на внешнеполитическом фронте дружить, искать себе друзей", — отметил министр в видео, которое размещено на сайте проекта.

Лавров также подчеркнул, что Россия является огромной и многогранной страной, в которой люди ощущают себя частью семьи. Он также отметил, что русская культура никогда не пыталась "задвинуть в сторону" достижения других народов.

"Ощущение сопричастности с предками, ощущение того, что ты продолжаешь их традиции — как своей малой родины, так и своей огромной Родины — России, — для меня без этого страны не существует", — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД ответил на вопрос, какие специалисты будут востребованы в будущем. Министр заметил, что важно всегда осваивать новое и развиваться. Однако всё приобретает особый смысл, если человек делает это не только для себя, но и страны, заключил он.