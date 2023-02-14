На севере Москвы спасли трёх человек из горящего автосервиса

На севере Москвы произошёл сильный пожар в двухэтажном здании на улице Декабристов, 45/2. Там находится автосервис. Сотрудники МЧС спасли трёх человек, их передали медикам.

Пожар в Москве на улице Декабристов. Видео © Прокуратура Москвы

По данным Лайфа, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

"В 23:58 поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, СВАО, улица Декабристов, дом 45г. По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 кв. м", — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

К тушению привлечено более 100 человек и около трёх десятков единиц специальной техники. МЧС продолжает наращивать силы в районе ЧП.