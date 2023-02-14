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13 февраля, 21:44

На севере Москвы спасли трёх человек из горящего автосервиса

В Москве на улице Декабристов масштабный пожар охватил автосервис

<p>Пожар на улице Декабристов в Москве. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/1547" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Пожар на улице Декабристов в Москве. Фото © Прокуратура Москвы

На севере Москвы произошёл сильный пожар в двухэтажном здании на улице Декабристов, 45/2. Там находится автосервис. Сотрудники МЧС спасли трёх человек, их передали медикам.

Пожар в Москве на улице Декабристов. Видео © Прокуратура Москвы

По данным Лайфа, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

"В 23:58 поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, СВАО, улица Декабристов, дом 45г. По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 кв. м", — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

К тушению привлечено более 100 человек и около трёх десятков единиц специальной техники. МЧС продолжает наращивать силы в районе ЧП.

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Лайф рассказывал, что вечером 12 февраля загорелся небоскрёб Grand Tower в "Москве-Сити". Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в течение нескольких часов.

Андрей Григорьев
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