В галерее Айвазовского в Крыму назвали абсурдом признание художника в США украинцем

Глава Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского Татьяна Гайдук назвала полным абсурдом признание художника в США украинцем. По её словам, живописец-маринист был носителем армянской и русской культуры: если в быту и семейном укладе у Айвазовского царили скорее армянские традиции, то в творчестве он являлся представителем "большого русского мира".

"Во всём мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Айвазовский был живописцем Главного морского штаба. Он был весьма патриотичен, на своих картинах он воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — приводит слова галеристки РИА "Новости".