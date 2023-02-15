Планета подавала знаки: Учёный рассказал о таинственном явлении перед землетрясением в Турции За два дня до первых подземных толчков спутники зафиксировали внезапные резкие изменения в воздухе над местом будущего разлома. 14 февраля, 23:40 13030 13030 Фото © Shutterstock

Незадолго до землетрясения в Турции над местом разлома наблюдались атмосферные аномалии, рассказал Лайфу главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. По его словам, за двое суток до первого подземного толчка влажность в регионе внезапно снизилась с почти 100% до 35%. И это имеет ясное научное объяснение, подчеркнул доктор физико-математических наук. Более того, этот фактор в сейсмоопасных местах можно считать явным предвестником землетрясения.

Фото © Getty Images / Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency

Как объяснил геофизик, землетрясение только кажется неожиданным событием, а на самом деле земная кора на месте будущего разрушения начинает понемногу растрескиваться за несколько дней до бедствия. В местах трещин на поверхность из земных недр вырываются различные газы. В основном это углекислый газ, метан, водород и гелий, но вместе с ними выходит и некоторое количество благородного радиоактивного газа радона. Он под землёй образуется в результате распада урана. Радон обладает особой способностью воздействовать на частицы окружающей атмосферы, рассказывает эксперт ИКИ РАН: этот газ ионизирует их, то есть при взаимодействии с ним атомы веществ в воздухе либо лишаются одного электрона, либо наоборот приобретают лишний электрон.

Ионы — это центры конденсации водяного пара, который всегда присутствует в воздухе. А перед землетрясением их образуется так много, что явление носит взрывной характер: выделилось много радона, на ионах сконденсировалась вода и, соответственно, упала влажность. Сергей Пулинец Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

При этом в процессе конденсации выделяется скрытое тепло, которое хранилось в частицах воздуха до этого. И повышение температуры действительно было отмечено в Турции одновременно с падением влажности. Все эти данные были получены со спутников, которые регулярно фиксируют подобные аномалии температуры и влажности в местах будущих землетрясений, заверил Сергей Полинец. Проблема в том, что эта информация циркулирует только между учёными, и никакие ответственные ведомства ею не пользуются, посетовал он.

Хорошо, допустим, я возьму трубку, позвоню Эрдогану и сообщу, что будет землетрясение, что дальше? Нет схемы действий, которые должны происходить после этого сообщения. Ни в одной стране мира не прописано, какая организация должна заниматься эвакуацией. Нужен кто-то, кто понесёт ответственность, если землетрясение не случится, кто будет отвечать за расходы на эвакуацию людей, на то, что перекрывали движение. Должна быть система оповещения МЧС, пожарных и так далее. Сергей Пулинец Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

За всю историю лишь однажды власти обратили внимание на предвестники землетрясения, рассказал учёный: это было в Китае в 1975 году. Тогда перед бедствием в городе Хайчэн на востоке страны местное руководство обратило внимание на странное поведение животных и ещё некоторые явления, которые расценили как предупреждающие симптомы. Накануне землетрясения была объявлена эвакуация. Благодаря этому было спасено множество жизней. Землетрясение оказалось магнитудой 7,3 балла. Погибло более 1300 человек, но, если бы не эвакуация, могло быть намного больше жертв.

Землетрясение в Хайчэне, 1975 г. Фото © hatsmags.com

В наши дни есть все технические возможности для отслеживания предвестников землетрясений в атмосфере сейсмоопасных регионов, но целенаправленно такая работа не проводится, посетовал Сергей Пулинец. Сам он занимается анализом этих данных со спутников в свободное от основной деятельности время, то есть по личной инициативе.

Авторы Адель Романенкова