ВВС Румынии подняли в небо два истребителя Миг-21 из-за сообщений о метеоаэростате

Военно-воздушные силы Румынии подняли в воздух два истребителя после обнаружения системой воздушного мониторинга объекта, похожего на метеоаэростат. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным министерства, объект "небольших размеров" был выявлен днём около 13:30 по мск на юго-востоке Румынии. Там указали, что "по характеристикам движения цель была похожа на метеорологический аэростат", который летел на высоте около одиннадцати тысяч метров.

"Два самолёта Миг-21 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции под командованием НАТО, взлетели с авиабазы Фетешть около 12:40 (13:40 мск), направившись к зоне, где была зарегистрирована воздушная цель. Экипажи самолётов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах", — заявили там.

В ведомстве уточнили, что самолёты пробыли в зоне около получаса "с целью полного прояснения ситуации", после чего вернулись на базу.