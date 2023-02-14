В Крыму нудистам пригрозили административкой
МВД Крыма предложило наказывать нудистов за появление обнажёнными в общественных местах
В Крыму могут ввести административную ответственность за появление в обнажённом виде на пляжах и в общественных местах. На этом настаивает местная полиция, сообщает РИА "Новости".
По словам замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольги Алексеевой, сегодня заставить нудиста одеться и принудить к соблюдению общественного порядка достаточно проблематично — не хватает законодательной базы. Устранить пробел она предлагает путём внесения соответствующих норм в закон "Об административных правонарушениях в Республике Крым".
"Особое нужно внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель — на центральной набережной, где нет даже ограждений", — заявила Алексеева во вторник в ходе заседания регионального комитета по туризму.
Напомним, что с прошлого года в Сочи загорающих голышом туристов начали штрафовать за мелкое хулиганство. В городе нет ни одного пляжа для нудистов, однако некоторых это не смущает. Отдыхающие порой выбирают для более "свободного" отдыха отдалённые участки в Лазаревском, Адлерском и Хостинском районах.
ТАСС / Сергей Мальгавко