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14 февраля, 15:45

В Крыму нудистам пригрозили административкой

МВД Крыма предложило наказывать нудистов за появление обнажёнными в общественных местах

В Крыму могут ввести административную ответственность за появление в обнажённом виде на пляжах и в общественных местах. На этом настаивает местная полиция, сообщает РИА "Новости".

По словам замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольги Алексеевой, сегодня заставить нудиста одеться и принудить к соблюдению общественного порядка достаточно проблематично — не хватает законодательной базы. Устранить пробел она предлагает путём внесения соответствующих норм в закон "Об административных правонарушениях в Республике Крым".

"Особое нужно внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель — на центральной набережной, где нет даже ограждений", — заявила Алексеева во вторник в ходе заседания регионального комитета по туризму.

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Напомним, что с прошлого года в Сочи загорающих голышом туристов начали штрафовать за мелкое хулиганство. В городе нет ни одного пляжа для нудистов, однако некоторых это не смущает. Отдыхающие порой выбирают для более "свободного" отдыха отдалённые участки в Лазаревском, Адлерском и Хостинском районах.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Алексей Берковиц
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