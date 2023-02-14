В Крыму нудистам пригрозили административкой

В Крыму могут ввести административную ответственность за появление в обнажённом виде на пляжах и в общественных местах. На этом настаивает местная полиция, сообщает РИА "Новости".

По словам замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольги Алексеевой, сегодня заставить нудиста одеться и принудить к соблюдению общественного порядка достаточно проблематично — не хватает законодательной базы. Устранить пробел она предлагает путём внесения соответствующих норм в закон "Об административных правонарушениях в Республике Крым".

"Особое нужно внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель — на центральной набережной, где нет даже ограждений", — заявила Алексеева во вторник в ходе заседания регионального комитета по туризму.