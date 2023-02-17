В тисках кол-центров Днепра: Лайф раскрыл роль Украины в аферах по отъёму жилья в Москве Два года пострадавшие от кредитных мошенников не могут вернуть отсуженные у них квартиры. Схема построена на бреши в законе, а следы её создателей ведут на Украину. Есть у них сообщники и в Москве. 17 февраля, 20:00 Гендиректор ООО "Живые деньги" Максим Слижевский, Алексей Лобарев, продюсер Юрий Глоцер. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин, Вадим Тараканов. © versiya.info, VK / Алексей Лобарев

Москва. Метро Серпуховская. 1-й Люсиновский переулок, дом 3б. Здесь — в двух шагах от Главного управления МВД — располагается БЦ "Доходный дом Шервуд", где находится юридический адрес криминальной микрокредитной организации "Живые деньги", на счету которой десятки обманутых и потерявших свои квартиры людей.

Фото © LIFE

Охранник на входе показывает кипу гневных обращений, которые продолжают приходить по юридическому адресу ЖД и устало выдаёт заученные фразы о том, что кредиторы давно съехали. Журналисты здесь не редкость. Два года назад на этой проходной даже был избит корреспондент одного из телеканалов.

Видео © LIFE

Тогда "Живые деньги" обвиняли в сотрудничестве с украинскими кол-центрами, которые якобы направляли к ним потерпевших. Жертв умело "вели" по телефону с ip-телефонии, затягивали в "Шервуд", где выдавали кредит под залог недвижимости. В конце концов потерпевшие от деятельности мошенников решили дать жуликам бой, дошли до федеральных телеканалов и приёмной главы СК Александра Бастрыкина, но потом вдруг процесс застопорился, а гендир ЖД, 29-летний Максим Слижевский, смог оправдаться и избежать ответственности.

— О том, что обратившиеся к нам граждане были кем-то обмануты, мы не знали и не могли знать. В вышедших в эфир передачах говорилось, что всех пострадавших мошенники направили за получением займа и для продажи недвижимости в нашу компанию, на чём и был сделан вывод о нашей причастности к мошенничеству, — заявлял Слижевский в обращении к депутату Александру Хинштейну, который тогда обещал активно бороться против микрофинансовых организаций.

Максим Слижевский. Фото © versiya.info

Контора Слижевского продолжает работать и сейчас, но уже по другому адресу, скрытно. По некоторым данным, один офис ЖД выдаёт займы на улице Пятницкой. Также в разговоре с Лайфом Александр Хинштейн упомянул, что всё ещё занимается этой темой, но пока не активно.

Как "Живые деньги" обманывают народ

Украинские кол-центры не единственный способ приводить жертв к мошенникам, которые масштабно набирают провинциалов по объявлениям, мотивируя их процентом от каждого клиента.

Фото © LIFE

Часто в орбиту подобных мутных контор попадают люди с криминальным прошлым, наркоманы и игроманы, готовые даже на предательство близких людей, за относительно небольшой куш кидая их на растерзание мошенникам.

Для примера приведём историю одной из потерпевших, Татьяны Циндренковой, семья которой заняла через ЖД 1,9 миллиона рублей на погашение долга по ипотеке. Через какое-то время её долг возрос до 20 миллионов, а её квартиру продали за полцены с молотка. Привёл Циндренкову в кабалу друг семьи, который называл потерпевшую, потерявшую своего собственного сына, "второй мамой".

Видео © LIFE

Суть криминальной схемы — в подмене понятий. Есть закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам кредиты под залог жилья, но мошенникам удалось нащупать в законе брешь. Хотя ЖД имеет все признаки МФО, юридически она является микрокредитной компанией (МКК), которая якобы улучшает кредитную историю и сводит с реальными кредиторами. Причём компания Слижевского обросла целой сетью "консультационных кредитных центров", которые, консультируя на горячей линии, рекомендуют обращаться в ЖД.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Чтобы обойти закон, мошенники называют себя "кредитными брокерами". Их главная работа — навязать попавшей в сложное жизненное положение жертве кредит под обременение недвижимости, выдать сумму наличными и составить договор под кабальные проценты. Причём договор заключается на сторонних людей, которые по совместительству являются профессиональными юристами.

Из выдаваемой суммы "Живые деньги" берут 10% "за посредничество". Затем, когда приходит время отдачи долга, частный кредитор, на имя которого заключается договор с жертвой, начинает скрываться, ожидая, когда сумма долга и пеней вырастет до небес. Потом подаёт на должника в суд и отсуживает залоговую недвижимость, либо просит суд выставить её на торги. Источник Лайфа сообщает, что из этого капкана только один выход — внести сумму долга на депозит нотариуса с процентами, фиксируя факт бегства кредитора. Вот как хитро выглядит договор Циндренковой.











Женщина заключила его с частным лицом, некоей Ольгой Роговой из Южноуральска, обманом заставившей подписать необходимые документы, по которым Циндренкова должна была впоследствии заплатить 20 миллионов рублей.

Рогова — одна из провинциалок на подхвате у Слижевского. Таких людей у ЖД было несколько десятков. Несмотря на то что контора называла этих людей сторонними заимодавцами, Лайф выяснил, что в быту гендир и та же Ольга Рогова встречались и даже неплохо общались в неформальной обстановке.

Посередине Ольга Рогова, справа от неё гендир "Живых денег" Максим Слижевский. Фото © VK / Ольга Коган

Слижевский сам по себе персонаж малозначительный, а масштаб криминальной схемы по отъёму единственного жилья, где, по некоторым данным, фигурирует как минимум около сотни пострадавших, свидетельствует, что гендир является лишь исполнителем, а не создателем или бенефициаром схемы.

Под прикрытием профсоюза полицейских

На федеральных телеканалах часто можно увидеть эксперта в сфере криминалистики и права Алексея Лобарева, который является председателем профсоюза правоохранительных органов, общественным экспертом ГУВД Москвы и с недавнего времени членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Регалий у этого человека не счесть, а одна из суперспособностей Лобарева — решать вопросы федеральных телеканалов с правоохранительными органами.

Человек с непогрешимой репутацией может быть причастен к криминальным историям вокруг "Живых денег". Связь самая прямая — пока Лобарев-старший отстаивает на федеральных каналах закон и порядок, его сын Олег отбирает квартиры взявших кредиты при посредничестве ЖД. Согласно реестрам юридических документов, Олег Лобарев светится в нескольких делах, связанных с мошенничеством с кредитами. Например, здесь он проходит свидетелем. Дело гражданское, но из него следует, что были как минимум материалы проверки по уголовке.

Олег Лобарев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Лобарев

Помимо Олега Лобарева активно участвует и его жена — Надежда Лобарева, которая является председателем некой "Ассоциации правовой поддержки" с адресом в том же БЦ "Доходный дом Шервуд". Также в документах по гражданскому делу "Живых денег" проходит некий Лобарев Андрей Игоревич. Возможно, тоже родственник.

Надежда Лобарева. Фото © VK / Надежда Лобарева

Именно Алексей Лобарев после начала скандалов с "Живыми деньгами" попытался использовать свои связи на телевидении, чтобы отстоять сомнительную честь этой мутной организации. Об этом Лайфу рассказала известная участница программ на федеральных каналах, "королева скандала" Элина Мазур, которая на одной из программ защищала Лобарева и его бизнес, но, узнав все подробности, передумала и сразу же попала в немилость к эксперту.

Элина Мазур. Видео © LIFE

На волне любви к телевидению

Не исключено, что Лобарев смог задействовать серьёзные связи среди правоохранителей, чтобы купировать скандал двухлетней давности. Такие, например, какими обладает криминальный банкир, 67-летний Юрий Глоцер. Ещё в 2019 году обсуждали его заявление в СУ СК Москвы, в котором бизнесмен рассказал, что дал адвокатам много денег на взятки судам. С момента того скандала многое изменилось — Россия сейчас ведёт специальную военную операцию, поэтому информация о преступной деятельности украинских кол-центров в связке с российскими кредиторами нуждается в дополнительном исследовании.

Юрий Глоцер, который получил на Украине политическое убежище, начинал карьеру бизнесмена с фарцовки и даже сидел за махинации с валютой, факт чего всегда отрицал. В распоряжение Лайфа попала фотография Юрия Глоцера из справки, которую выдают по выходе из мест заключения.

Юрий Глоцер. Фото © LIFE

Интересно, что именно Глоцер стоял у истоков микрокредитования в России, легально занявшись этим после 2010 года, когда вышел Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". С декабря 2011 года заработала принадлежащая Глоцеру компания "Мини-займ экспресс", которая заключила агентский договор с ФГУП "Почта России" и выдавала кредиты малообеспеченным пенсионерам под залог пенсии. Ставка по займам составляла около 50% в неделю, или, по подсчётам Forbes, — миллиарды процентов годовых.

Лобарев вполне мог сойтись c Глоцером на волне любви к телевидению — в его банке "БФГ-кредит" держали счета некоторые телеканалы, там же крутились и сериалы Глоцера, которые производил его продюсерский центр. После банкротства банка в 2016 году каналы потеряли миллиарды, которые Глоцер обещал вернуть.

В феврале 2020 года бежавший за границу Глоцер был объявлен в международный розыск. Несмотря на это, бизнесмен два раза выходил в эфир, где говорил о желании вернуться в Россию по так называемому "лондонскому списку". По данным источника Лайфа, непосредственно знакомого с внутренней кухней телеканалов, эфиры Глоцеру организовал именно Алексей Лобарев.

Информагентство ТАСС сообщало, что в марте 2021 года Глоцер был исключён из реестра розыска Интерпола и уже получил политубежище на Украине, где он занимается легальным бизнесом, строя в Одессе торговые центры. Примерно в это же время активизировалась деятельность украинских кол-центров.

Юрий Глоцер. Фото © ruskino.ru

Ведут ли следы на Украину?

Лайф выяснил, что связь между украинскими кол-центрами и махинаторами из "Живых денег" действительно может прослеживаться в деятельности ip-телефонии. Для подобного мошенничества не обязательно создавать кол-центр, достаточно иметь нужные связи и деньги, чтобы оплатить заказ. Во всей этой истории постоянно мелькают странные телефонные номера, якобы из Пензенской области, начинающиеся с 922 или 996. С одного такого номера, например, позвонили потерпевшей Татьяне Циндренковой, выдавая себя за жертву. Если перезваниваешь на такой номер, попадаешь на коммутатор, требующий голосового ответа.

У Лайфа есть также информация, которая может свидетельствовать, что оба Лобарева и Юрий Глоцер при регистрации своих автомобилей использовали один и тот же номер телефона, префикс которого также указывает на Пензенскую область — 922. Но на самом деле этого номера не существует. Похожий номер — 79968008000 — использовал также профессиональный игрок в покер, 39-летний Дмитрий Штеренлихт, который тоже участвует в отъёме квартир жертв деятельности "Живых денег". Например, Олег Лобарев связан с Штеренлихтом через это дело.









У Штеренлихта также довольно криминальная биография, и этот человек вполне может быть тем самым связующим звеном "Живых денег" с днепровскими кол-центрами. Он находился под судом за подделку документов — ст. 327 ч. 3 УК и скрылся из-под домашнего ареста. Был объявлен в розыск 23.11.2007. Затем уголовное дело удалось замять.

По данным Лайфа, Штеренлихт прописан в сталинке в Москве по улице Корчагина, но его 911 Porsche можно увидеть чаще у апартаментов Soho. Также Штеренлихт часто бывает в Монако, где сегодня проживает всё семейство Глоцеров. В телефонной книге его так и называют — "Дима Монако, Дмитрий Панамера Монако, Дмитрий Яхта". Также кто-то записал Штеренлихта как "Друзя Суркис". В "Фейсбуке" его лайкает некая Светлана Суркис — дочь президента футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса, которая живёт в Днепре. В 2016 году законность списания депозитов семьи Суркисов во время национализации "Приватбанка" была одним из самых обсуждаемых судебных споров на Украине.

В группах "Телеграма", где состоит Штеренлихт, можно заметить и такие: с ноября 2020 года он состоит в Chat "УКРАЇНА ПЕРЕМОГА", а также в группах по покупке кредитных украинских карт и крауд-инвестиций на Украине.

Штеренлихт просаживает отнятые у жертв "Живых денег" миллионы в казино Монако, а люди Слижевского продолжают окучивать новых нуждающихся в быстрых деньгах. Люди попадают в кабалу, зачастую заканчивая жизнь на улице или в петле. Эта ситуация тянется уже долгое время, и про хитрую схему отъёма единственного жилья знают правоохранители, но брешь в законе, куда утекают деньги этих несчастных прямо в карманы мошенников, всё ещё зияет. А жертвы жестокой схемы испытывают отчаяние и тотальное разочарование в судебной системе.

Авторы Станислав Сенькин