Самым популярным подарком на 14 февраля стали беспроводные наушники

Смартфон перестал быть главным подарком на День всех влюблённых. В 2023 году мужчины и женщины чаще дарили друг другу беспроводные наушники и умные колонки. Такой вывод сделали специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в этом году оказались экономнее дам: их средний чек на 5% ниже.

Желанными подарками к любому празднику считаются гаджеты. Так, продажи в интернет-магазине компании выросли накануне 14 февраля на 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок. Если год назад наиболее желанным брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Сейчас американский бренд оказался лишь на четвёртой строчке.

Второе место в рейтинге популярных подарков заняли умные колонки. Хитом продаж стала "Яндекс.Станция". Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям "Макс" и "2", в то время как женщины выбирали версию "Мини".

Замыкают тройку лидеров умные часы. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.