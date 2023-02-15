В Санкт-Петербурге издадут книгу о православных храмах Сербии

В Санкт-Петербурге 21 февраля в центре "Невский Art" откроется фотовыставка "Сербия: далёкая-близкая". Об этом пишет газета "Петербургский дневник". Экспозиция состоит из 50 фотографий православных храмов Сербии, которые войдут в книгу "Наследие святого Саввы". Свято-Троицкая Александро-Невская лавра издаст книгу в текущем году по мотивам паломнических визитов в Сербию петербургского духовенства.

Как напомнил председатель Комитета по внешним связям Северной столицы Евгений Григорьев, в 2023 году отмечается 185-летие установления дипломатических отношений между Россией и Сербией.

"Несмотря на непростую международную обстановку, двусторонний диалог наших стран поступательно развивается на всех уровнях. Как известно, Сербия не поддерживает антироссийские санкции, занимает нейтральную позицию в отношении событий на Украине, не поставляет вооружения киевскому режиму", — отметил Григорьев.