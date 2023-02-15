Спасённый из пещеры в Таиланде мальчик умер при загадочных обстоятельствах в Британии

В Великобритании умер Дуангпетч Промтеп — один из мальчиков, спасённых из затопленной тайской пещеры Кхао Луанг в 2018 году. Как пишет Daily Mail, причиной могла стать черепно-мозговая травма. Подростка нашли в общежитии, после чего доставили в больницу, где он и скончался. Ему было 17 лет.

Промтеп поступил в футбольную академию Брук-Хаус в конце 2022 года после того, как выиграл соответствующую стипендию. В социальных сетях он активно делился впечатлениями и признавался, что его мечты сбылись. Свои соболезнования по данному случаю уже выразили директор учебного заведения Ян Смит и посол Великобритании в Таиланде Марк Гудинг.