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15 февраля, 16:39
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Венгерский еврокомиссар забыл выключить микрофон и попал в переплёт в Европарламенте

Депутаты ЕП ополчились на еврокомиссара Вархели, обозвавшего их идиотами

<p>Оливер Вархели. Фото © Getty Images / Thierry Monasse</p>

Оливер Вархели. Фото © Getty Images / Thierry Monasse

Депутаты Европарламента потребовали отставки еврокомиссара от Венгрии по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели. Парламентарии утверждают, что он назвал их "идиотами", и недовольны оправданиями чиновника.

Во время вчерашних слушаний в ЕП Вархели отвечал на вопросы депутатов по поводу балканских стран-кандидатов. В какой-то момент он, забыв отключить микрофон, спросил у своего помощника, "сколько ещё этих идиотов осталось".

По информации газеты Politico, Вархели уже извинился за это недоразумение. Еврокомиссар объяснил, что "это было связано с частным разговором на венгерском языке" между ним и главой его кабинета по совершенно другому вопросу. По его словам, эпизод был вырван из контекста.

Однако это объяснение не удовлетворило депутатов, и самые активные призвали снять его с должности. По их словам, Вархели имел возможность извиниться раньше и не сделал этого. Венгерский евродепутат Чаба Молнар в рассылке законодателям заявил, что оскорбление было беспрецедентным и серьёзным, и потребовал отставки чиновника.

"Он не может просто сказать нам "вы не так расслышали" и продолжать работать дальше... Он должен уйти в отставку", — заявил немецкий евродепутат Даниэль Фройнд. Уполномоченные службы проводят проверку.

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А ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Европарламент является одной из самых коррумпированных организаций мира. Он отметил, что помнит мало заявлений или резолюций ЕП, которые действительно помогли бы Европе.

Ирина Фальке
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