Венгерский еврокомиссар забыл выключить микрофон и попал в переплёт в Европарламенте

Депутаты Европарламента потребовали отставки еврокомиссара от Венгрии по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели. Парламентарии утверждают, что он назвал их "идиотами", и недовольны оправданиями чиновника.

Во время вчерашних слушаний в ЕП Вархели отвечал на вопросы депутатов по поводу балканских стран-кандидатов. В какой-то момент он, забыв отключить микрофон, спросил у своего помощника, "сколько ещё этих идиотов осталось".

По информации газеты Politico, Вархели уже извинился за это недоразумение. Еврокомиссар объяснил, что "это было связано с частным разговором на венгерском языке" между ним и главой его кабинета по совершенно другому вопросу. По его словам, эпизод был вырван из контекста.

Однако это объяснение не удовлетворило депутатов, и самые активные призвали снять его с должности. По их словам, Вархели имел возможность извиниться раньше и не сделал этого. Венгерский евродепутат Чаба Молнар в рассылке законодателям заявил, что оскорбление было беспрецедентным и серьёзным, и потребовал отставки чиновника.

"Он не может просто сказать нам "вы не так расслышали" и продолжать работать дальше... Он должен уйти в отставку", — заявил немецкий евродепутат Даниэль Фройнд. Уполномоченные службы проводят проверку.