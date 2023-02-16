Сборную России по футболу ждут в Тегеране для товарищеского матча
Tasnim: Сборная России по футболу сыграет матч с Ираном 22 или 23 марта
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном. Об этом в четверг сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на главу Федерации футбола исламской республики Мехди Таджа.
По его данным, игра состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Более того, женская сборная России по футболу, как утверждает иранская сторона, также отправится в их столицу, чтобы сыграть с национальной командой Ирана. Отметим, что в российских официальных источниках сведений о якобы предстоящих играх пока найти не удалось.
Напомним, что в 2019 году впервые в истории Ирана футбольный матч прокомментировали женщины. А до недавнего времени — в течение 40 лет — иранским болельщицам и вовсе было запрещено посещать матчи мужских команд.
К слову, женская сборная по футболу существует в арабской республике достаточно давно, но в СМИ постоянно всплывают скандалы, связанные с тем, что некоторых спортсменок в команде подозревают в том, что они мужчины. В 2019 году вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи в матче с Иорданией потащила два послематчевых пенальти, но вместо заслуженной похвалы попала в громкий гендерный скандал. Иордания потребовала от ФИФА принудить Коудаи пройти медицинский тест по определению пола.
ТАСС / Антон Новодережкин