Путин отметил рост заявок от россиян на усыновление детей из Донбасса, Запорожья и с Херсонщины
В России увеличилось количество обращений от граждан, которые хотели бы усыновить детей из четырёх новых регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Видео © Кремль. Новости
"Институт уполномоченного по правам ребёнка — очень важная структура, объём работы растёт. Я посмотрел документы: на 12% увеличилось обращение граждан. Это существенный рост. Растёт и количество обращений граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской народных республик, из Херсонской области, из Запорожской", — отметил Путин.
Глава государства также добавил, что институт уполномоченного по правам ребёнка занимается этим вопросом уже довольно давно, практически на протяжении девяти лет. Сама Львова-Белова тоже усыновила ребёнка из Донбасса. В ходе совещания она призналась, что решилась взять мальчика из Мариуполя благодаря Путину. Отвечая на вопрос президента о его возрасте, омбудсмен рассказала, что ему 15 лет.
"Теперь я знаю, что быть мамой ребёнка из Донбасса сложно. Но мы друг друга любим", — подчеркнула она.
Как уже рассказывал Лайф, омбудсмен Мария Львова-Белова в День семьи, любви и верности усыновила подростка из Донбасса. Мальчик из Мариуполя стал 23-м ребёнком в её большой семье. У неё пять родных детей, столько же приёмных и 13 недееспособных ребят с инвалидностью под опекой.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU