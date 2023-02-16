Путин отметил рост заявок от россиян на усыновление детей из Донбасса, Запорожья и с Херсонщины

В России увеличилось количество обращений от граждан, которые хотели бы усыновить детей из четырёх новых регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Видео © Кремль. Новости

"Институт уполномоченного по правам ребёнка — очень важная структура, объём работы растёт. Я посмотрел документы: на 12% увеличилось обращение граждан. Это существенный рост. Растёт и количество обращений граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской народных республик, из Херсонской области, из Запорожской", — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что институт уполномоченного по правам ребёнка занимается этим вопросом уже довольно давно, практически на протяжении девяти лет. Сама Львова-Белова тоже усыновила ребёнка из Донбасса. В ходе совещания она призналась, что решилась взять мальчика из Мариуполя благодаря Путину. Отвечая на вопрос президента о его возрасте, омбудсмен рассказала, что ему 15 лет.

"Теперь я знаю, что быть мамой ребёнка из Донбасса сложно. Но мы друг друга любим", — подчеркнула она.