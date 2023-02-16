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16 февраля, 15:37

В этом году федеральная сеть АЗС вырастет до 1500 станций

<p>Обложка © "Газпромнефть"</p>

Обложка © "Газпромнефть"

В 2023 году планируется открыть более 40 новых АЗС, что позволит сети «Газпромнефть» перейти исторический рубеж в 1500 автозаправочных станций. Сейчас вектор развития сети в формировании мультикомплексов, инфраструктурных партнерствах и развитии цифровых клиентских сервисов.

В 2022 году сеть открыла 60 новых автозаправочных станций в России. Общее число АЗС под розничным брендом компании достигло 1476 в 49 регионах.

В прошлом году было введено в эксплуатацию 15 АЗС на крупнейших федеральных автомагистралях. Среди них трассы М11 Москва – Санкт-Петербург и М12 Москва – Казань. Наибольшее число АЗС открыто в Московской и Мурманской областях, где под брендом "Газпромнефть" появились 15 и 6 станций соответственно. Для повышения уровня сервиса на 119 АЗС "Газпромнефть" были установлены терминалы самообслуживания, которые позволяют автолюбителям самостоятельно оплачивать топливо и продукцию кафе.

Сеть "Газпромнефть" в 2022 году запустила проект оснащения АЗС сверхскоростными зарядными станциями для электромобилей. Сейчас услуга доступна клиентам на трёх АЗС в Ленинградской области, до конца 2023 года планируется ввод в эксплуатацию ещё 35 сверхбыстрых электрозарядных станций на АЗС в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Валерия Мишина
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