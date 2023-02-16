В этом году федеральная сеть АЗС вырастет до 1500 станций

В 2023 году планируется открыть более 40 новых АЗС, что позволит сети «Газпромнефть» перейти исторический рубеж в 1500 автозаправочных станций. Сейчас вектор развития сети в формировании мультикомплексов, инфраструктурных партнерствах и развитии цифровых клиентских сервисов.

В 2022 году сеть открыла 60 новых автозаправочных станций в России. Общее число АЗС под розничным брендом компании достигло 1476 в 49 регионах.

В прошлом году было введено в эксплуатацию 15 АЗС на крупнейших федеральных автомагистралях. Среди них трассы М11 Москва – Санкт-Петербург и М12 Москва – Казань. Наибольшее число АЗС открыто в Московской и Мурманской областях, где под брендом "Газпромнефть" появились 15 и 6 станций соответственно. Для повышения уровня сервиса на 119 АЗС "Газпромнефть" были установлены терминалы самообслуживания, которые позволяют автолюбителям самостоятельно оплачивать топливо и продукцию кафе.