"Вам тут не рады": В Польше обратились к "не очень уважаемым бандеровцам" с Украины

Бандеровцы с Украины, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, должны вернуться домой. Такое заявление сделал журналист Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska.

По его словам, в Польшу прибывают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, которые ненавидят принявшую их республику, жителей страны и всё польское. Причём эти украинцы восхваляют ОУН-УПА*, а её члены ответственны за "убийства сотен тысяч гражданских". И проблема соответствующих взглядов со стороны бандеровцев, которые прибывают в Польшу, будет только нарастасть, но в республике не место "боготворящих убийц наших братьев", — подчеркнул обозреватель.

"Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим "батькой Бандерой", если вы так хотите идти по стопам "героев из УПА", то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады", — заявил Пяста.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинским беженцам в Польше вскоре придётся нелегко. Такие выводы он сделал, исходя из публикации польских СМИ, где приводятся данные, согласно которым 68% поляков признались в негативных эмоциях к приехавшим из Незалежной.