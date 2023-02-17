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17 февраля, 05:51

КНДР пообещала сильный ответ на учения США и Южной Кореи и "подготовку к войне"

МИД КНДР: США и Южная Корея столкнутся с беспрецедентным ответом из-за совместных учений

КНДР пообещала сильный и беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи, которые пройдут вблизи Корейского полуострова впервые за последние пять лет. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ведомстве напомнили, что Вашингтон и Сеул в 2023 году проведут более 20 совместных учений в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, что предвещает усложнение обстановки в регионе и сильную напряжённость.

"Если США и Южная Корея выполнят свой план учений, который мы считаем подготовкой к войне и вторжению на законных основаниях и выражаем беспокойство, они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели", — сообщили в МИД КНДР.

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Ранее Лайф сообщал, что власти КНДР расширили и также реорганизовали ряд военных подразделений, руководствуясь новым положением о безопасности.

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AP / TASS

Артур Белкин
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