КНДР пообещала сильный ответ на учения США и Южной Кореи и "подготовку к войне"
МИД КНДР: США и Южная Корея столкнутся с беспрецедентным ответом из-за совместных учений
КНДР пообещала сильный и беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи, которые пройдут вблизи Корейского полуострова впервые за последние пять лет. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В ведомстве напомнили, что Вашингтон и Сеул в 2023 году проведут более 20 совместных учений в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, что предвещает усложнение обстановки в регионе и сильную напряжённость.
"Если США и Южная Корея выполнят свой план учений, который мы считаем подготовкой к войне и вторжению на законных основаниях и выражаем беспокойство, они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели", — сообщили в МИД КНДР.
Ранее Лайф сообщал, что власти КНДР расширили и также реорганизовали ряд военных подразделений, руководствуясь новым положением о безопасности.
AP / TASS