КНДР пообещала сильный ответ на учения США и Южной Кореи и "подготовку к войне"

КНДР пообещала сильный и беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи, которые пройдут вблизи Корейского полуострова впервые за последние пять лет. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ведомстве напомнили, что Вашингтон и Сеул в 2023 году проведут более 20 совместных учений в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, что предвещает усложнение обстановки в регионе и сильную напряжённость.

"Если США и Южная Корея выполнят свой план учений, который мы считаем подготовкой к войне и вторжению на законных основаниях и выражаем беспокойство, они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели", — сообщили в МИД КНДР.