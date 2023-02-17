Нефтяная компания внедряет гибридные электромобили для грузоперевозок

Вместе с партнёрами "Газпром нефть" успешно завершила тестирование гибридного электромобиля для складских грузоперевозок. Он может заряжаться от водородных топливных элементов и стандартной сети. С помощью высокотехнологичного транспорта можно существенно сократить затраты на логистику, а также минимизировать выбросы углекислого газа.

Ёмкости батареи электромобиля EVO.1 хватает на неделю эксплуатации. Для полной зарядки ей требуется всего десять минут. Беспилотные технологии позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы без привлечения водителей и вести контроль за десятью машинами одновременно одному оператору. В результате на 37% могут быть снижены операционные затраты на обслуживание техники.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"