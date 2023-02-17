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17 февраля, 15:23

Нефтяная компания внедряет гибридные электромобили для грузоперевозок

<p>Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"</p>

Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Вместе с партнёрами "Газпром нефть" успешно завершила тестирование гибридного электромобиля для складских грузоперевозок. Он может заряжаться от водородных топливных элементов и стандартной сети. С помощью высокотехнологичного транспорта можно существенно сократить затраты на логистику, а также минимизировать выбросы углекислого газа.

Ёмкости батареи электромобиля EVO.1 хватает на неделю эксплуатации. Для полной зарядки ей требуется всего десять минут. Беспилотные технологии позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы без привлечения водителей и вести контроль за десятью машинами одновременно одному оператору. В результате на 37% могут быть снижены операционные затраты на обслуживание техники.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Испытания гибридного электромобиля прошли вместе с российскими компаниями NVI Solutions и Evocargo на территории собственного складского комплекса нефтяной компании в Московской области.

Валерия Мишина
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