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Регион
Опубликовано 17 февраля 2023, 14:24
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Осуждённый на 25 лет член банды "приморских партизан" Ковтун погиб в зоне СВО

Член группировки "приморских партизан" Александр Ковтун, осуждённый на 25 лет колонии, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал "ОПС-медиа", однако официальных подтверждений информации нет.

"Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Подробности пока не известны. Предварительно, он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК "Вагнера", — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе ГУ ФСИН по Приморскому краю в беседе с "Коммерсантом" сообщили, что у них нет таких данных. Глава региональной ОНК Владимир Найдин также ничего не слышал об истории с Ковтуном.

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Напомним, банда "приморских партизан" стала известна после серии громких убийств полицейских, гражданских лиц, а также грабежей и краж. В 2018 году суд вынес её участникам приговор, один из лидеров банды Александр Ковтун получил 25 лет колонии строгого режима.

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ТАСС / Алексей Корчагин

Никита Никонов
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