Осуждённый на 25 лет член банды "приморских партизан" Ковтун погиб в зоне СВО

Член группировки "приморских партизан" Александр Ковтун, осуждённый на 25 лет колонии, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал "ОПС-медиа", однако официальных подтверждений информации нет.

"Александр Ковтун погиб 29 января в районе проведения СВО. Подробности пока не известны. Предварительно, он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК "Вагнера", — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе ГУ ФСИН по Приморскому краю в беседе с "Коммерсантом" сообщили, что у них нет таких данных. Глава региональной ОНК Владимир Найдин также ничего не слышал об истории с Ковтуном.