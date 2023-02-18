Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 06:48

"Прогресс МС-21" могут снова пристыковать к МКС для выяснения причин разгерметизации

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" могут снова пристыковать к Международной космической станции (МКС) для выяснения причин разгерметизации. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Указывается, что после отстыковки от модуля "Поиск" МКС специалисты провели съёмку поверхности корабля, визуальных повреждений обнаружено не было. Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Сегодня госкомиссия должна принять решение по дальнейшей программе полёта грузового корабля.

"Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Роскосмос" показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции

"Роскосмос" показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции

Ранее, 28 октября, "Роскосмос" сообщил о стыковке к МКС грузового корабля "Прогресс МС-21". Он в том числе привёз топливо для дозаправки, воду и азот для поддержания атмосферы.

Обложка ©

VK / "Роскосмос"

Светлана Оперук
  • Новости
  • мкс
  • Роскосмос
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров