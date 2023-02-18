"Прогресс МС-21" могут снова пристыковать к МКС для выяснения причин разгерметизации

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" могут снова пристыковать к Международной космической станции (МКС) для выяснения причин разгерметизации. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Указывается, что после отстыковки от модуля "Поиск" МКС специалисты провели съёмку поверхности корабля, визуальных повреждений обнаружено не было. Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Сегодня госкомиссия должна принять решение по дальнейшей программе полёта грузового корабля.

"Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", — говорится в сообщении "Роскосмоса".