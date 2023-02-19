Отказался от лечения: Экс-президент США решил встретить свои последние дни дома
Бывший президент США Картер отказался от лечения и встретит последние дни дома
Джимми Картер. Фото © ТАСС / John Amis
Экс-президент США 98-летний Джимми Картер принял решение провести последние свои дни не в больнице, а дома. Там ему будут оказывать хосписный уход. Об этом сообщил Центр Картера, основанный бывшим американским лидером.
"После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьёй и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства", — говорится в заявлении.
В последние годы Картер испытывал большие проблемы со здоровьем. В частности, в 2015 году у него нашли меланому, которая затронула печень и мозг.
"Его полностью поддерживает семья и медицинские работники. Семья Картера просит обеспечить неприкосновенность её частной жизни и благодарна за переживания, высказанные многими его поклонниками", — сказано в заявлении.
На сегодняшний день Картер — лидер по долгожительству среди экс-лидеров Штатов за всю историю страны. Высокий пост он занимал с 1977 по 1981 год, позднее проиграв на выборах Рональду Рейгану. После президентства Картер занялся гуманитарными проектами в рамках своего центра, вёл правозащитную деятельность. А в 2002 году получил Нобелевскую премию мира.