Отказался от лечения: Экс-президент США решил встретить свои последние дни дома

Экс-президент США 98-летний Джимми Картер принял решение провести последние свои дни не в больнице, а дома. Там ему будут оказывать хосписный уход. Об этом сообщил Центр Картера, основанный бывшим американским лидером.

"После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьёй и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства", — говорится в заявлении.

В последние годы Картер испытывал большие проблемы со здоровьем. В частности, в 2015 году у него нашли меланому, которая затронула печень и мозг.

"Его полностью поддерживает семья и медицинские работники. Семья Картера просит обеспечить неприкосновенность её частной жизни и благодарна за переживания, высказанные многими его поклонниками", — сказано в заявлении.