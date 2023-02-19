Пропасть шириной с футбольное поле: Опубликовано новое видео гигантских разломов земли в Турции

В Турции опубликовали новое видео с гигантскими разломами земной коры после сокрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Так, на этих кадрах видно, как сдвиги буквально разрезали оливковую рощу рядом с городом Алтынёзю в провинции Хатай. Образовавшаяся пропасть огромна — её ширина сравнима с размерами футбольного поля.

Разломы после землетрясения в Турции. Видео © Twitter / looklisten8 / zumrutsonmez

"Землетрясение разрезало оливковую рощу в городе Алтынёзю в провинции Хатай, образовав пропасть прямо посреди неё. Разрез примерно шириной с футбольное поле и глубиной с 13-этажный дом. Местные жители благодарны, что он не прошёл через их кварталы", — пишут пользователи в "Твиттере".

На поражающих воображение кадрах видны шокирующие масштабы разлома.Трудно представить, что было бы, если бы этот разлом прошёл через густонаселённый город.